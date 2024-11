Roxana Reyes criticó al padre Molina y a la jueza González por archivar la causa Valdocco: “Exijo una investigación profunda para proteger a los niños” La diputada nacional se refirió al caso de Casa Valdocco en La Mañana de LU12 y donde cuestionó al Padre Molina, a cargo de la institución y a la jueza Rosa González. Señaló las deficiencias del sistema judicial en Santa Cruz y pidió garantizar que los menores no sean alejados injustificadamente de su entorno.

La diputada nacional Roxana Reyes se pronunció enérgicamente sobre el conflicto en la Casa Valdocco de Cañadón Seco, Santa Cruz. En sus declaraciones, cuestionó al padre Juan Carlos Molina, responsable de la institución, y señaló serias deficiencias en el accionar judicial criticando a la jueza Rosa González por haber archivado la causa.

Reyes denunció lo que considera una grave vulneración de derechos hacia niños bajo el cuidado de la Casa Valdocco. “Los niños no son animalitos que se entregan solo porque los padres son pobres”, expresó la diputada, destacando que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debe intervenir para garantizar la permanencia de los menores en su núcleo familiar, manteniendo su identidad, vínculos y escolaridad.

En sus críticas, Reyes rechazó que niños sean separados de su centro de vida sin una debida intervención judicial y con autorizaciones precarias, como la de un juez de paz. Subrayó que, en muchos casos, los menores han sido llevados a miles de kilómetros de distancia, vulnerando sus derechos fundamentales. “¿Por qué vas a sacar a un chico de su familia y colegio solo porque es pobre?”, cuestionó.

Además, la legisladora advirtió sobre posibles manipulaciones y pidió que los menores permanezcan en la provincia mientras se investiga el caso. “He hablado con la Defensora Nacional de los Derechos del Niño. Exijo una investigación profunda y que se respete a estos chicos”, añadió.

Además, la diputada cuestionó cuestionó el manejo del caso por parte de la jueza Rosa Gonzáles. “Si yo fuese la jueza, me llevaría una causa así y no descansaría hasta averiguar quiénes son los padres, dónde están, y haría que los localicen”, enfatizó Reyes. Subrayó que lo primero debería ser devolver a los niños a su lugar de origen para que la provincia actúe y se reestablezcan los vínculos familiares.

“Hay niños que, con apenas seis años, están internados en un centro de recuperación desde hace un año. ¿En serio? Eso no es un colegio. Estos chicos necesitan estar en su núcleo familiar, no en instituciones que los alejen de su entorno”, agregó, cuestionando la falta de seguimiento y acciones integrales por parte de las autoridades responsables.

“No podemos legalizar una adopción ilegal”

Reyes rechazó que los menores sean separados de sus familias únicamente por razones de pobreza. “No se puede sacar a los chicos solo porque son pobres, porque si lo hace el cura, después una señora que tiene dinero va a poder llevarse un niño no sé a dónde. Si esto sigue así, estamos casi legalizando una adopción ilegal”, advirtió la diputada, subrayando la gravedad del caso.

La diputada también dirigió sus críticas al Padre Molina, señalando que su accionar en Casa Valdocco debe ser revisado. “Yo hable con la defensora nacional de los derechos del niño. Quiero la investigación más profunda y que esos chicos no salgan de la provincia. No vaya a ser que ahora diga que se va porque esta enojado porque el gobierno me trata mal”, añadió

La legisladora descartó que el caso tenga motivaciones políticas, pese a la cercanía del Padre Molina con Alicia y Cristina Kirchner. “Yo te puedo asegurar que, si esto hubiera ocurrido durante el gobierno anterior, hubiera dicho lo mismo”, afirmó.

“En mi tiempo de actividad privada hasta 2015, nunca me enteré de lo que sucedía. Del 2015 en adelante conocí Valdocco, pero no sabía del de Cañadón Seco, lo tendría que haber sabido. Sí sabía del de Calafate, que entiendo es una escuela. Antes de ser Valdocco, visité esa escuela y se les daba desayuno a los chicos, era un lugar educativo. Sin embargo, lo que ocurre hoy es dramático: desplazan a los chicos de un lugar a otro, la mayoría son chicos Wichi”.

“La jueza cerró la resolución diciendo que a los chicos les gusta estar ahí. Entrevistó a algunos, pero no a todos. Y lo hizo sin escuchar a los padres. Claro, el niño está contento porque está pintando lejos de su familia, pero no tiene conciencia de que lo están alejando de su hogar porque es muy pequeño”, señaló.