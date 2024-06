Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Han transcurrido 12 días desde la desaparición de Luis Alberto Sea, el hombre que fue visto por última vez el 18 de junio mientras se dirigía hacia la estancia Las Marianas, en el límite entre Chubut y Santa Cruz. La incertidumbre y la angustia han marcado estos días para su familia y la comunidad local.

Cristina Sea, su hermana, compartió las novedades recientes del caso con un dejo de esperanza y preocupación creciente. “Mantenemos viva la esperanza gracias a las imágenes y mensajes que recibimos. Sin embargo, son muchos días sin saber dónde está. Nos han informado que han revisado todos los puestos y que la búsqueda continuará”, afirmó con voz entrecortada.

La División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, con el apoyo de Criminalística, la División Canes y el Ejército Argentino, ha intensificado los rastrillajes en la zona donde se encontró la camioneta Toyota Hilux de Sea. El vehículo fue hallado el lunes pasado con las puertas cerradas cerca de las rutas provinciales 54 y 37, en las proximidades de Holdich. Desde entonces, todos los esfuerzos se han concentrado en buscar pistas en los alrededores donde podría estar Sea.

A pesar de los extensos rastrillajes realizados en establecimientos y estancias cercanas, hasta ahora no se ha encontrado ningún indicio del paradero del peón rural de 55 años. Las autoridades mantienen la esperanza de que Sea haya buscado refugio en alguna estancia para resguardarse del duro clima invernal que azota la región.

Eliseo Nahuelquir, es el peón amigo de Luis que también está buscándolo a bordo de su caballo. La hermana del desaparecido remarcó que “él está colaborando desde su lugar, aun poniendo en riesgo su bienestar porque sale a caballo. Ha llegado a unos galpones abandonados y nos mandó fotos, en La Carmen creo, pero tampoco encontró nada, rastros de nada, así que esto fue lo que comunicó” y continuó diciendo que “él ayuda y hace todo a pulmón, desde este lugar ayuda y colabora. Se sumó a la búsqueda porque lo conoce a mi hermano, son vecinos de estancias, en el campo siempre se ayudan, entonces él me dijo ‘Luis siempre estuvo para mí, siempre me ha ayudado y colaborado’, mi hermano al tener camioneta siempre ayuda, entonces Eliseo me dice ‘esta es la forma de retribuir todo lo que él ha hecho alguna vez por mí’, y la verdad le agradezco por esto y a toda la gente que está en el campo trabajando”.