Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la 10ª Expo Industrial de Comodoro Rivadavia, la embajadora de México en Argentina y nueva directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, Sara Luna Camacho, ofreció una conferencia magistral sobre los profundos cambios que atraviesa el mercado laboral.

En una charla exclusiva con Rubén Zárate, Luna Camacho destacó las inquietudes actuales del mercado de trabajo, aunque aclaró que no son novedades. “A lo largo de la historia, la tecnología siempre ha cambiado la dinámica de los trabajos, y este fenómeno no es nuevo. Lo que ocurre con la IA es una revolución profunda, diferente a las transformaciones tecnológicas anteriores”, afirmó.

Hoy, según Luna Camacho, la IA se presenta como una herramienta que transformará tareas no rutinarias, aquellas que requieren conocimientos técnicos y la capacidad de resolver problemas complejos. En este sentido, la competencia no solo será por destrezas técnicas, sino por habilidades cognitivas y la capacidad de interpretar y procesar información de manera más eficiente. “Esto se está viendo en Comodoro Rivadavia, donde el futuro del trabajo se está construyendo ahora“, subrayó.

Luna Camacho mencionó que los cambios tecnológicos, el cambio climático, las transformaciones demográficas y energéticas, y la necesidad de desarrollar nuevas competencias son aspectos clave que impactarán a las economías del mundo. En este contexto, la embajadora también enfatizó que no todos los trabajadores serán afectados de la misma manera por los cambios tecnológicos. “El impacto no será homogéneo. Habrá trabajadores que quedarán más vulnerables si la transición no se gestiona adecuadamente”, explicó.

Frente a estos desafíos, la OIT apuesta a que el futuro del trabajo estará marcado por el auge de las competencias frente a las habilidades. “Las aptitudes cognitivas y la capacidad para resolver problemas complejos ganarán terreno frente a la fuerza física o las destrezas técnicas”, aseguró Luna Camacho.