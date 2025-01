Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Martín Núñez -el chubutense de 23 años que desapareció el viernes mientras nadaba en el Río de la Plata a la altura de San Fernando, localidad bonaerense- fue hallado sin vida, informó esta tarde la Prefectura Naval. El trágico hecho sucedió mientras el joven disfrutaba de un paseo en velero.

“Prefectura Naval Argentina, informa que halla el cuerpo sin vida rio adentro de MARTIN NUÑEZ (23), quien fuera desaparecido el día 3/1/2025 momentos en que se embarcó a navegar en el rio de La Plata”, confirmó pasadas las 16 de este domingo la fuerza de seguridad costera en un comunicado.

Cabe destacar que desde el viernes, efectivos de Prefectura, con apoyo de la Estación de Buceo de Tigre, llevaban adelante la búsqueda de Núñez, luego de que los acompañantes del oriundo de Chubut alertaran a las autoridades tras el incidente ocurrido durante el paseo en velero.

Según el relato de su padre, Martín decidió arrojarse al Río de la Plata mientras navegaba en compañía de su novia, Jessica, y su amigo Gastón, quien tenía licencia para operar barcos.

“Decidió tirarse al salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente y cuando se tiró el salvavidas se había corrido y el agua estaba con mucho movimiento. Mi hijo no es un nadador de estos lugares, sabe nadar pero no para ese tipo de natación”, explicó en relación a que allí había remolinos.

En declaraciones formuladas a la prensa, añadió: “El amigo me dijo que se tiró y trató de ayudarlo. Mi hijo estaba desesperado en tratar de agarrarse de él, se soltaron y el amigo se pudo agarrar del salvavidas, pero Martín ya se había alejado más de la corriente y ahí lo perdieron de vista”.

Cristian contó que a las 15:22 del viernes fue el último contacto que tuvo con su hijo, cuando le mandó un mensaje de voz para preguntarle qué estaba haciendo.

“`Estoy navegando pa, más tarde regreso a casa`”, fue la respuesta que recibió por parte de Martín y él respondió: “Pasala lindo y mandá videos”.

Una hora más tarde recibió el llamado de su nuera mediante el celular de Martín: “Me decía que se había tirado a nadar, pero que no lo veían”. A propósito, comentó: “Ahí me enteré de que era una situación muy grave y vine hasta este lugar que no conozco. Vine con un amigo que me ayudó porque yo estaba en shock”.

La embarcación había salido de Puerto Chico para dirigirse a la localidad bonaerense de Olivos, a 10 kilómetros en línea recta sobre el Río de la Plata. De acuerdo a la información que trascendió, Martín y la novia se habrían arrojado al río a mitad del recorrido a raíz de las altas temperaturas, sin chaleco salvavidas.

Los jóvenes fueron arrastrados por la corriente, a la altura del kilómetro 2500, donde la joven pudo salir a flote, a diferencia de la víctima. Después del accidente, los chicos que se encontraban embarcados intentaron rescatarlo, pero no lograron hallarlo.

Hoy, Prefectura Naval desplegó nuevamente un operativo aguas adentro, similar al del sábado, que culminó con el hallazgo del cuerpo sin vida.

