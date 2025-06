Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa de la histórica inauguración de la Ciudad Judicial en Comodoro Rivadavia, el diputado nacional por Chubut, José Glinski apuntó duramente contra el fallo que otorgó prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner y vinculó la decisión con intereses del poder concentrado. “Ahora vamos a tener a uno de los miembros de la Corte Suprema que apuró esa sentencia”, lanzó en alusión a la presencia del juez Ricardo Lorenzetti en el acto oficial. “Jurídicamente es un mamarracho”, afirmó Glinski en diálogo exclusivo con La Opinión Austral y LU12 AM680, y sostuvo que el objetivo fue “que Cristina no pueda competir en las elecciones”.

Respecto a la reciente decisión judicial que afecta a Cristina Fernández de Kirchner, Glinski fue contundente: “Creo que jurídicamente es un mamarracho. Se ha cumplido con el deseo de un sector del poder concentrado, particularmente del grupo Clarín, que era que Cristina no pueda competir en las elecciones”.

Para el diputado, esta decisión también tuvo un efecto revitalizador en el peronismo y “sirvió para conseguir encuentros más amplios y pone en evidencia que Cristina sigue siendo la figura de la oposición más importante en la República Argentina”.

Aunque reconoció no tener una relación cercana con la ex presidenta, dijo tener vínculos con su entorno. “Con Cristina no tengo diálogo, la conozco, la he visto en algunas oportunidades. Tengo relación con gente que la ve a menudo, incluso con su hijo Máximo Kirchner, con quien compartimos banca”.

Además, reflexionó: “Cuando la veo y la escucho, veo una persona que tiene plena conciencia del lugar que ocupa en la historia de la República Argentina”.

“Este edificio fue siempre un elefante blanco que no se terminaba nunca”

Por otra parte, el diputado de Unión por la Patria valoró el significado de la inauguración de la Ciudad Judicial, una obra largamente postergada que comenzó a proyectarse en 2004. “Esta obra la conozco muy bien porque nosotros somos de acá de Comodoro y siempre vimos este edificio como un elefante blanco que no se terminaba nunca”, expresó.

Con una mirada personal y emotiva, el legislador recordó su infancia ligada al ámbito judicial. “Soy hijo de judicial. Mi papá era empleado del Poder Judicial y me llevaba de muy chiquito a coser expedientes al edificio histórico. Siempre vi las condiciones pésimas en las que trabajaban los empleados judiciales”.

Pese al contexto de conflicto con empleados judiciales y la gremial de magistrados, Glinski consideró que esta obra representa una buena noticia para la ciudad y apuntó que “tener un edificio acorde a las prestaciones que se tienen que brindar es importante”.

La interna del peronismo y la posible candidatura de Dante Bowen

Consultado por La Opinión Austral sobre la búsqueda de candidatos de cara a las elecciones legislativas, Glinski afirmó que su espacio político trabaja con el actual intendente de Dolavon: “Estamos trabajando ya hace muchos meses con Dante Bowen. Creemos que es una figura muy convocante, que puede generar consensos muy amplios para representar al peronismo. Tiene pergaminos de gestión, va por su tercer mandato, y ha convertido a un pueblo de 7.000 habitantes en una referencia cultural, turística y con superávit fiscal”.

También destacó su juventud y capacidad para comunicarse: “Es un hombre joven, tiene 37 años, maneja muy bien las redes, es un buen exponente del peronismo, sin lugar a dudas”.

Cruce con Tatiana Goic: “Fue un exabrupto, pido disculpas”

Días atrás, se generó un fuerte cruce entre José Glinski y la diputada provincial Tatiana Goic, candidata a diputada nacional por el frente “La Fuerza de Trabajo Chubutense” luego que el legislador de Unión por la Patria insinuara que la candidatura de Goic y el accionar político de Jorge Taboada -titular del gremio Camioneros- eran “funcionales” al gobernador Ignacio Torres.

“Los dichos de Glinski me sorprenden y ofenden”, expresó Goic, quien defendió la agenda provincial del sindicalismo. “Se molestan cuando desde el gremialismo se impulsa una agenda con foco en Chubut”, agregó, y cuestionó que “algunos corren detrás de una agenda porteña”.

Consultado por La Opinión Austral y LU12 AM680, Glinski optó por descomprimir el conflicto:

“No, no pasa nada. Fue por un comentario que hice yo, quizás un exabrupto. Aprovecho para pedirle disculpas a Jorge Taboada. No fue mi intención lastimarlo y Tatiana, como leal a Jorge, lo defendió”.

Además, reconoció tener una buena relación personal con Taboada: “Es un gran dirigente sindical, es una muy buena persona. Lo mío fue un comentario gracioso que, transcripto en los diarios, se lee con mala intención. Bajo ningún punto de vista quise ofender”.

Con estas declaraciones, Glinski intentó cerrar el episodio y enfocarse en el escenario electoral que se viene en Chubut, con una interna peronista que sigue reconfigurándose.