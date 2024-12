Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este jueves el acto de presentación de la Sub Zona Franca de Trelew. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Unilan Trelew S.A., en el Parque Industrial de esa localidad. Acompañarán al titular del Ejecutivo provincial, el intendente Gerardo Merino, autoridades de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), integrantes del Gabinete, funcionarios, legisladores, concejales y representantes de distintas instituciones y organizaciones intermedias, y del sector privado.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, declaró “Es bueno volver a hablar de generar empleo que necesitamos en la ciudad”. “El mayor desafío que teníamos era generar más puestos de trabajo“. Y agradeció al gobernador “que hizo un esfuerzo incansable para lograr esta Subzona Franca para Trelew”.

“Hacer las cosas bien”

El gobernador de la provincia, al comenzar su discurso, indicó: “Las cosas hay que hacerlas bien y no tener miedo de hacerlas bien”. Además, se refirió a las manifestaciones que hay en Legislatura de la provincia, “nosotros ya dijimos basta, y yo no soy Arcioni, a mí no me van a amedrentar estos caranchos mafiosos”.

Sobre la ampliación de la Zona Franca, indicó “tuvimos muchas reuniones, porque nos dijeron que no puede haber dos zonas francas en una misma provincia, nos dijeron imposible”. Y continúo “Armamos un gran equipo de trabajo, y apareció una norma norteamericana donde sí están permitidos espacios geográficos distintos al principal, indisolublemente ligados con la misma concesión”.

“El trabajo es lo único que dignifica a un pueblo, el trabajo nos hace crecer. Créanme que a partir de hoy va a haber un verdadero antes y después para Trelew y toda la Provincia”.

Por último, manifestó: “Este pueblo va a ser lo que una vez fue, y no estoy hablando solamente de Trelew, sino de todos los recursos que genera el Valle y exportado por Madryn, una cadena virtuosa de trabajo que dignifica”. “Cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena, nada mágicamente genera trabajo, pero sí la fuerza de los trabajadores, la fuerza de los chubutenses, fuerza de la industria, de la gente que tiene todo para volver a ser esa provincia pujante que era”.

“No me van a amenazar”

Durante su discurso, Torres se refirió a la manifestación frente a la Legislatura en contra de la modificación a la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART): “Yo no soy Arcioni y a mí no me van a amenazar para dar marcha atrás“, dijo.

“Este proyecto le pone fin a los caranchos de algunos abogados que estafan a los trabajadores y a quienes generan trabajo, que lamentablemente no son pocos. Nunca laburaron y amenazaron a los diputados de Chubut de varios partidos“, agregó.

El mandatario provincial contó que cerca de las 06:30 hoy “había gente que iba en colectivo y les pregunté. Me dijeron que el proyecto los iba a afectar y les consulté en qué les iba a complicar y no tenían idea. Esos colectivos los pagaban estos abogados chantas”

“Quiero decirles a esos -que atentan contra el desarrollo de mi provincia- que esa ley se va a votar y todos aquellos que estuvieron estafando a los trabajadores van a tener que rendir cuentas ante la Justicia y la sociedad“, concluyó.