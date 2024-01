Incendio en Los Alerces: Ignacio Torres pidió al juez Guido Otranto que pida el desalojo del exbrigadista Cruz Cárdenas por usurpación El gobernador de la provincia de Chubut sostiene que la Justicia federal debe avanzar con el procesamiento por usurpación en el Parque Nacional Los Alerces realizado en 2016 por una supuesta comunidad mapuche y un incendio anterior de características similares al de ahora, que ya lleva 1.500 hectáreas de bosques devastadas. "Tiene que haber un responsable y tiene que estar preso", subrayó.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó de ecocidio el incendio intencional en el Parque Nacional Los Alerces y señaló que tardará más 150 años en recuperarse el bosque nativo que se perdió por las llamas en alrededor de 1.500 hectáreas.

“La prioridad ahora es controlar el incendio pero el día 1 después vamos a ir a la Justicia para que haya una medida ejemplificadora, Han habido muchas denuncias y hay causas en en el Tribunal Oral Federal de muchos años con procesamiento por incendio y tomas en el Parque Nacional pero los tiempos de las Justicia no son los que necesitamos todos”, indicó el mandatario provincial en declaraciones a Esta Mañana por Radio Rivadavia.

Nacho Torres piensa que el responsable del incendio en el Parque Nacional Los Alerces es Cruz Cárdenas, un exbrigadista del Parque Nacional Los Alerces, que se identifica como mapuche y encabeza la autoproclamada comunidad lof Paillako.

Turistas ven el incendio en el Parque Nacional Los Alerces desde un lago.

Según el mandatario los incendio son un “método de protesta”. En febrero de 2023, Cárdenas fue detenido y fue indagado en el Juzgado Federal de Esquel, tras ser considerado responsable de otros incendios ocurridos en Los Alerces. También fue procesado por la usurpación realizada en 2016, pero esa causa quedó cajoneada en el Tribunal Oral Federal de General Roca.

“En este caso hay un delito que ya está ratificado, que ya está procesado que tiene que ver con una toma en el Parque Nacional Los Alerces del exbrigadista que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas. Es uno de los tantos hechos de violencia injustificada que no podemos permitir que vuelva a pasar”, expresó Torres.

Por eso el lunes fue a ver al fiscal federal Guido Otranto. “Le manifestamos la decisión de constituirnos como querellantes para seguir de cerca esta causa, que se hagan los peritajes cuanto antes y que haya una medida ejemplificadora, que no tiene que ser sugerir que el Parque mejore su infraestructura, que coincidimos, pero tiene que haber un responsable y tiene que estar preso”, pidió.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobrevoló este domingo el Parque Nacional Los Alerces.

Para el gobernador de Chubut, las causas están paradas porque considera que “cuando la Justicia ve que hay un Gobierno nacional que relativiza estos hechos, habla de un problema de hábitat y no de seguridad y que protege a los delincuentes en muchos casos estas causas se traban”.

“El nombre es Cruz Cárdenas”, identificó Torres al que considera responsable. “La causa está en el Tribunal Oral Federal pero es una toma de varios años, del 2016, y el intendente anterior del Parque no hizo ninguna denuncia, que eso también llama la atención: hubo una protección política a esta toma y el intendente actual interino sí hizo la denuncia para poder avanzar”, dijo.

“Hay características de como inicia el fuego que dan muestra de la intencionalidad. Ya ha habido otras situaciones similares que son dos focos en paralelo que se terminan uniendo. Se da en lugares de muy difícil acceso a altas horas de la noche donde el patrullaje de las brigadas no está tan activo y se ha encontrado un mecanismo que simplemente es una vela con papel abajo que da tiempo para escaparse y en días de mucho viento para que el incendio tome fuerza rápidamente”, explicó el gobernador.

Avión apagando el fuego en el Parque Nacional Los Alerces. Se perdieron 1.500 hectáreas de bosque nativo.

“La buena noticia en medio de esta tragedia es que no están comprometidos los pobladores del Parque Nacional y tampoco la zona urbana de Esquel”, afirmó Torres.

De todas formas pidió que la Justicia actúe rápido con la causa de la toma “porque no se puede tener en vilo a los pobladores del Parque Nacional que viven con miedo de que le prendan fuego sus viviendas y con un usurpador dentro del Parque”.

“El intendente interino fue a hablar con el juez, y los propios brigadistas manifestaron que el incendio fue intencional y con el mismo patrón de siempre, los dos focos en paralelo para que se unan y en altas horas de la noche para que sea más difícil apagar el incendio. Esto está sujeto a un peritaje de la Policía Federal. Pero ya hay una causa, una delito cometido, un procesamiento por prender fuego y usurpación y está parado”, reiteró.

Recursos para combatir el incendio

El gobernador Ignacio Torres se mostró conforme con al cantidad de recursos para combatir el incendio y destacó también la colaboración de otras provincias, incluida la de Axel Kicillof.

“El Sistema Federal de Manejo del Fuego puso a disposición todas als herramientas. Hay dos aviones hidrantes, dos helicópteros, más de 200 brigadistas combatineod el fuego, el gobernador Kicillof también puso a disposición dos helicópteros, el gobernador de Río Negro y de Neuquén, ‘Rolo’ Figueroa también pusieron a disposición sus brigadistas”. Asimismo indicó que la ayuda de las provincias “en este momento no es necesaria pero está a disposición.

“Equipamiento y personal hay pero son incendios muy complejos que lleva muchos días terminar de controlar. Desde nuestro lugar también pusimos todas las herramientas del Sistema Provincial el Manejo del Fuego para colaborar en la jurisdicción nacional”, concluyó.