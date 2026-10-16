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La abogada Irene Carrizo, nacida en Río Turbio, asumió la presidencia de Petrominera Chubut Sociedad del Estado y se convirtió en la primera mujer en conducir la empresa desde su creación, en 1989. La ceremonia se realizó en Comodoro Rivadavia, con la participación del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, luego de que la Legislatura provincial aprobara por amplia mayoría su designación.

La flamante titular de Petrominera es oriunda de la misma localidad santacruceña que Ornella Costa, esposa del gobernador “Nacho” Torres.

Con trayectoria en el derecho laboral y la gestión pública, Carrizo se desempeñaba desde 2024 como síndica de la compañía. Anteriormente, fue asesora letrada y directora de la Secretaría de Trabajo de Chubut, participó en la gestión municipal de Pico Truncado y trabajó en la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación.

Su llegada a la conducción de la compañía representa un hecho inédito en una industria históricamente liderada por hombres. Durante el acto, la nueva presidenta destacó el significado de su nombramiento y vinculó sus orígenes santacruceños con el compromiso de impulsar el desarrollo productivo y laboral de la provincia.

“Llevo el valor del trabajo en mi propia historia: nací en Río Turbio, entre familias que conocen el sacrificio. Asumir la presidencia de Petrominera implica poner esa experiencia al servicio del desarrollo local y de nuevas oportunidades para la provincia”, expresó Carrizo.

En ese sentido, remarcó: “En una de las industrias donde las decisiones durante décadas las tomaron hombres, este paso no es un logro individual. Las mujeres no ocupamos un espacio testimonial, ya no más”.

Irene Carrizo santacruceña nacida en Río Turbio, posa con el decreto de su nombramiento.

También destacó la importancia de que las mujeres accedan a espacios de decisión dentro del sector energético. “En la industria, las mujeres fuimos tradicionalmente minoría en las mesas de decisión, que hoy se deposite esta confianza demuestra que lo que vale es el compromiso, la capacidad y el esfuerzo”, señaló.

Producción, inversiones y defensa del empleo

Durante la ceremonia, el gobernador Ignacio Torres destacó el carácter estratégico de Petrominera para fortalecer la actividad hidrocarburífera, promover inversiones y defender los puestos de trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge, que atraviesa un escenario desafiante por la madurez de sus yacimientos.

“Nosotros tenemos que poner en valor esa riqueza que genera esta provincia y que ese valor se vea reflejado también en el metro cuadrado de la gente. Petrominera es nuestra empresa, es la empresa de todos los chubutenses y tiene que tener un rol protagónico en todo lo que viene”, sostuvo el mandatario.

Torres recordó las gestiones desarrolladas junto a los sindicatos y representantes del sector para mejorar las condiciones de comercialización del petróleo producido en Chubut, entre ellas la eliminación del denominado barril criollo. Según explicó, las medidas permitieron mejorar el precio que recibe la provincia por sus hidrocarburos y recuperar actividad en la cuenca.

“Pasamos de cuatro perforadores a más del doble gracias a que el petróleo chubutense se pague lo que el petróleo chubutense vale. Y tu rol, Irene, va a ser muy importante”, expresó el gobernador, al destacar la participación de Carrizo y de los dirigentes sindicales en las gestiones.

El mandatario también remarcó la necesidad de mantener una agenda de trabajo conjunta entre el Estado, las empresas y los gremios para sostener la producción y generar nuevas oportunidades de inversión.

“Con Irene, con Loma, con José y con todos ustedes vamos a seguir peleando porque los recursos de Chubut se paguen lo que valen y que toda esa riqueza se vea reflejada en trabajo, infraestructura y desarrollo para nuestra provincia”, aseguró, en referencia a los dirigentes petroleros Jorge “Loma” Ávila y José Lludgar.

De izquierda a derecha: Federico Ponce, ministro de Hidrocarburos de Chubut; Ignacio Torres, gobernador de Chubut,; Irene Carrizo, flamante presidenta de Petrominera Chubut, y dirigentes petroleros Jorge “Loma” Ávila y José Lludgar.

Al referirse a los desafíos de la Cuenca del Golfo San Jorge, Torres manifestó su confianza en la recuperación de la actividad y en la posibilidad de atraer nuevas inversiones pese a la madurez de los yacimientos.

“Hay un equipo que tiene lo que hay que tener para sacar esta cuenca adelante”, afirmó. Y agregó que, pese a las dificultades del contexto, “esta cuenca va a demostrar que, por más madura que sea, las inversiones llegan, el trabajo se sostiene y la producción crece”.

“Mi prioridad es defender cada puesto de trabajo”

Al asumir formalmente, Carrizo agradeció la confianza del Poder Ejecutivo provincial, el respaldo de la Legislatura y el acompañamiento de los representantes de los trabajadores petroleros. En particular, destacó el apoyo del gobernador Torres y de Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut.

“Es un respaldo que valoro y que reafirma mi responsabilidad con los trabajadores petroleros, que son quienes sostienen esta actividad”, manifestó.

La nueva presidenta definió los principales objetivos de su gestión en un momento complejo para la industria hidrocarburífera. El primero será fortalecer el papel de Petrominera como articuladora entre el Estado, las operadoras privadas y las empresas de servicios de la región.

“La Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa un momento decisivo y ello nos exige madurez política, unidad e inteligencia estratégica. Mi prioridad es sostener la producción, respaldar a las empresas y servicios locales y defender cada puesto de trabajo”, aseguró.

Petrominera participa, en asociación con operadoras privadas, en la explotación de áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge. La compañía también administra la red de estaciones de servicio PetroChubut en distintas localidades del interior provincial.

En ese marco, Carrizo buscará consolidar su función como herramienta del Estado para acompañar la actividad económica, impulsar nuevas oportunidades productivas y sostener el empleo en las comunidades vinculadas con el petróleo.

El rol social de PetroChubut en el interior

Otro de los ejes de la gestión será fortalecer la presencia de PetroChubut en las localidades más alejadas de Chubut, donde el abastecimiento de combustibles y gas envasado resulta fundamental para la vida cotidiana de sus habitantes.

La empresa cumple una función estratégica en comunidades como Gan Gan, Gastre, Telsen, Paso del Sapo y Lago Blanco, donde la oferta privada no siempre llega y los servicios que presta permiten garantizar calefacción, conectividad y el funcionamiento de instituciones públicas.

Carrizo remarcó que la tarea de Petrominera va más allá de su actividad comercial y que la presencia del Estado resulta fundamental para acompañar a las poblaciones más vulnerables y aisladas.

“Cuando llega una garrafa, cuando llega combustible al interior, Petrominera no está vendiendo un servicio. Está garantizando que una escuela abrigue, que un hospital funcione y que un pueblo no quede aislado en el invierno”, enfatizó.

La flamante presidenta sostuvo que la red de estaciones constituye una parte central de la identidad de la compañía y planteó la necesidad de ampliar y consolidar esa presencia territorial.

“La presencia de PetroChubut en el interior define la identidad de la empresa, y nuestra meta es fortalecerla”, expresó.

De esta manera, la nueva conducción buscará combinar el desarrollo de la actividad hidrocarburífera con el cumplimiento de la función social de la empresa estatal, especialmente en aquellas localidades donde el abastecimiento de energía resulta indispensable para sostener los servicios básicos.

Respaldo de los sindicatos petroleros

La asunción contó también con la participación de representantes gremiales del sector. El diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, valoró que una mujer asumiera por primera vez la presidencia de Petrominera y destacó la necesidad de mantener el trabajo conjunto para afrontar los desafíos de la industria.

Ávila recordó las dificultades atravesadas por la actividad petrolera durante los últimos años y ratificó el compromiso de su organización con la recuperación de la producción y la defensa de los puestos laborales.

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar, expresó su respaldo a Carrizo y destacó las gestiones realizadas para sostener el empleo en un contexto complejo.

“Cuando vienen los tiempos difíciles, ahí realmente se marca la diferencia”, afirmó el dirigente, quien comprometió el acompañamiento de su organización a la nueva conducción.

La ceremonia contó además con la presencia de los directores de Petrominera Leonardo Diz, Eduardo Obreque, Marcos Gallardo y Rubén Crespo, junto con el síndico Guillermo Hughes. También participaron el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, legisladores provinciales y concejales de Comodoro Rivadavia.

Continuidad en la estructura de la empresa

Con la llegada de Carrizo a la presidencia, el Directorio mantendrá a Eduardo Obreque, Leonardo Diz y Rubén Crespo. En tanto, la Sindicatura continuará integrada por Pedro Ferreira Taviansky y Guillermo Hughes Jenkins, y se sumaría José Bahamonde en reemplazo de Carrizo.

La nueva etapa de Petrominera estará marcada por el desafío de sostener la actividad hidrocarburífera, promover inversiones y defender el empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge. Para la presidenta, la experiencia acumulada en el ámbito laboral y de la gestión pública, junto con su historia personal vinculada a Río Turbio, representa una base para impulsar el desarrollo local.

Su designación también marca un precedente en una industria en la que las mujeres tuvieron históricamente una participación minoritaria en los espacios de conducción. “Las mujeres no ocupamos un espacio testimonial, ya no más”, reiteró Carrizo, al plantear que su llegada al cargo debe entenderse como parte de un cambio en la participación femenina en los ámbitos de decisión.