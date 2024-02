Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jorge Newbery corre el riesgo de perder la final del Torneo Regional Federal Amateur por una decisión en un escritorio de la AFA. El Tribunal de Penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está a punto de revelar el fallo sobre los incidentes que impidieron que se realice el partido de vuelta de la final de la Región Sur (Patagonia).

Se debía jugar en Comodoro Rivadavia, luego del partido de ida jugado en Neuquén donde ganó el “León” 2-0.

Hubo incidentes al momento del ingreso al campo de juego, y los neuquinos se negaron a jugar.

El hecho puntual que menciona Deportivo Rincón y que se difundió en redes sociales de portales de Neuquén y Río Negro, es el que sucedió en el túnel de ingreso a la cancha. Allí hubo un altercado que involucró a allegados de Jorge Newbery, personal de custodia de la delegación visitante y también se menciona que fueron parte, jugadores del equipo neuquino. Dentro del túnel estaban los veedores de AFA, uno de ellos es Néstor Mignón, presidente de Liga Neuquina de Fútbol quien también fue golpeado.

El video y algunas fotos se difundieron inmediatamente y la postura del plantel visitante fue espontánea: no salir a jugar el partido por falta de garantías.

Hubo intentos de parte de la dirigencia de Jorge Newbery -encabezada por Pablo Barrientos– para el cambio de postura, pero no alcanzaron. El cuerpo técnico hizo saber al árbitro Juan Nebbietti que la decisión de no jugar se fundamentaba en que los jugadores no estaban en condiciones anímicas de afrontar el juego.

Aún así, antes de consumarse la suspensión, tanto el plantel de Newbery como la terna arbitral salieron al campo para el precalentamiento. Una vez adentro del vestuario, la terna arbitral sólo recibió testimonios y asesoramiento desde el Consejo Federal para actuar de la manera que se les indicaba.

Finalmente, el árbitro Nebbietti habló con el capitán Franco Domínguez y le comunicó no sólo la suspensión del juego, sino las razones. El delantero salió del vestuario de los árbitros reunió a sus compañeros en el centro del campo y les informó todo lo que le habían comunicado.

Los jugadores del “Lobo” nada tuvieron que ver en estos incidentes, quienes esperaron por el comienzo del partido en el campo de juego pero Deportivo Rincón nunca salió a jugar el encuentro. Por este triste final, el plantel de Newbery decidió acercarse a la popular y regalarle camisetas y pantalones a los hinchas que coparon la “Madriguera”.

Los jugadores de Deportivo Rincón pudieron salir del estadio, de allí se fueron al hotel donde estaban hospedados y a las 23:00 ya estaban en el aeropuerto subiéndose al vuelo chárter que los llevó a Rincón de los Sauces.

Tanto Deportivo Rincón de Neuquén como Jorge Newbery de Chubut, presentaron ante el Tribunal de la AFA sus descargos. En el caso de los de Comodoro Rivadavia pidieron que se juegue en cancha neutral, en Puerto Madryn, sin público. Sin embargo, la versión más firme es que se daría por perdido el partido a los de Chubut por un fallo de escritorio. De esta manera sería Rincón el que acceda a la final con Colón de San Justo al Torneo Federal A 2024.

Todo estará supeditado a lo que informó el árbitro del encuentro y también la policía, con el correspondiente descargo de Jorge Newbery.

Empezará a tomar relevancia el dictamen del Tribunal de Disciplina que, seguramente, se apoyará en videos y fotografías que pueda disponer para emitir un fallo.

No será sencillo para Jorge Newbery. Había que evitar cualquier foco que facilite el objetivo de Deportivo Rincón y no pudo evitarlo.

¿Eliminación para Jorge Newbery en este torneo? Todo puede pasar. Pero el “Lobo” quedó muy expuesto. La desazón de jugadores y dirigentes era una prueba significativa de esa sensación negativa con la que también se retiró del campo de juego, todo el pueblo “Aeronauta“.