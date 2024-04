El jefe de comisaría del barrio Diadema, en Comodoro Rivadavia disparó contra la casa y el auto de su ex pareja; la mujer lo denunció penalmente y a él le sacaron el arma reglamentaria. El caso era manejado en el más absoluto hermetismo, hasta las últimas horas cuando el medio Crónica lo dio a conocer.

El denunciado es el subcomisario Carlos Sendón y el hecho ocurrió en horas de la madrugada. Habría varios testigos que declararon ante la policía y el fiscal de turno ordenó que se le demorara y se le haga el “dermonitrotest” (levantamiento de indicios de pólvora en las manos).

Según detalló el medio, Sendón vive en la misma propiedad que su ex pareja, la mujer que lo denunció. Ocuparía un departamento ubicado en la parte trasera de la vivienda de su ex pareja.

Al jefe policial –del que se ignora en qué situación se encuentra actualmente; si fue suspendido o no de sus funciones al frente de la comisaría Diadema-, se lo acusa de haber efectuado al menos tres disparos contra la casa donde su ex reside con su actual pareja y contra el auto de ella, un Fiat Movi Way en el que las autoridades intervinientes descubrieron al menos un orificio de bala.

Se incautó su arma reglamentaria, la cual la policía encontró sobre una mesa del departamento momentos después del hecho. Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron a Sendón profundamente dormido, en aparente estado de embriaguez por lo que tuvieron que llamar a un médico que lo examine.

Se trata del segundo caso de altos funcionarios de la policía involucrados en violentos hechos en Comodoro en pocos días. Recientemente, el comisario de la plana mayor Marcelo Rodríguez atacó a trompadas a un civil y le lastimó la cara luego de un partido de futbol que ambos disputaron para distintos equipos.