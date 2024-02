Todo hace presagiar que el fútbol federado de la Liga Oficial será muy competitivo este año luego de que se confirmará la participación de Defensores del Carmen y de Escorpión con Carlos Padín como nuevo director técnico.

El ex entrenador de Boxing Club y Huracán de Comodoro Rivadavia, estará secundado por el exjugador, Lucas Calismonte.

En diálogo con LU12 AM680, Carlos Padín contó cómo fue su llegada al club y brindó sus perspectivas de cara al inicio del torneo.

“Yo estaba dando una mano como manager y dirigente en el Barrio 240, de ahí me llamaron a Ariel Barría y Montoya y me mostraron el proyecto que tienen. Me fui entusiasmando con la parte deportiva y finiquitamos toda muy rápido, en dos días”, contó.

Además, señaló que se trata de un proyecto muy ambicioso de cara al futuro: “cuando uno encara un proyecto, más a mi edad a los 47 años, siempre se trata de ser lo más ambicioso posible y de ir por logros que es lo que a un deportista o un entrenador lo mantiene vivo”.

En cuanto al conjunto que le toca dirigir, contó que conoce a la mayoría de los jugadores de Escorpión, ya sea porque los entrenó en el Boxing o por enfrentarlos en algún partido y destacó: “todos han jugado en la Liga Oficial y han salido subcampeones el año pasado”. En este sentido recordó que Escorpión está jugando en la liga hace mucho tiempo, “salió campeón una vez y ha sido protagonista en todos los torneos”.

Por otra parte, destacó que la importancia de que se sumen nuevos equipos, como es el caso de Bancruz, Defensores del Carmen y otros clubes de la Liga Independiente de los Barrios, para hacer que “nuestro fútbol sea más competitivo”, dijo Padín.

Además, se refirió al salto de “Toto” Avilés al Inter Miami, donde juega junto a Lionel Messi. “Cuando uno hace cualquier actividad deportiva o cultural siempre tiene la ilusión de llegar donde llegó Totito o, por lo menos, llegar a jugar en la primera de su club. La verdad que lo de Toto deja la vara muy alta. Todos los chicos tendrán que trabajar mucho como lo hizo lo sigue haciendo él”.

Respecto a la posibilidad de encarar un proyecto en una competencia a nivel regional, fue determinante: “Nosotros primero vamos a pensar en el Torneo Local y después cuando nos toque esa posibilidad de jugar el Regional pensaremos en la Regional. Si Escorpión llega a clasificar, sin duda lo vamos a jugar”, señaló.

Por ultimo, contó que el entrenamiento del plantel empieza este jueves ya que el inicio del campeonato es a mediados de marzo.