Detroit perdió ante Brooklyn y alcanzó el negativo record de 27 derrotas consecutivas en la NBA

Detroit Pistons (2-28) alcanzó anoche el negativo récord de 27 derrotas consecutivas en una temporada de la NBA al perder ante Brooklyn Nets (15-15) por 112-118, en una nueva jornada de la liga de básquetbol más destacada del mundo.

Con la derrota de anoche, Detroit superó el record que poseían (con 26 derrotas consecutivas) Philadelphia Sixers en 2013-2014, y Cleveland Cavaliers en 2010-2011.

Sin embargo, aún los Pistons pueden romper otro récord, el de 28 reveses seguidos que sumó Philadelphia en 2014-2015 y 2015-2016 contando el final de una temporada y el comienzo de la siguiente.

Anoche, en el Little Caesars Arena, los Nets -novenos en la Conferencia Este- vencieron con 24 puntos de Cameron Johnson y 21 de Mikal Bridges; mientras que para los Pistons, últimos en la misma zona, de poco sirvieron los 41 puntos de Cade Cunningham.

Orlando Magic logró una buena victoria como visitante de Washington Wizards por 127 a 119: en el encuentro disputado en el Capital One Arena, de Washington, el goleador de la noche en la visita fue el alero alemán de 22 años Franz Wagner con 28 puntos, mientras que el máximo anotador del partido resultó Jordan Poole, del local, con 30 tantos

Otros resultados: Portland 130-Sacramento 113, San Antonio 118-Utah 130, Oklahoma City 129-Minnesota 106, New Orleans 115-Memphis 116, Houston 117-Indiana 123, Chicago 118-Atlanta 113, LA Clippers 113-Charlotte 104.

En la Conferencia Este Boston es puntero con 23-6, seguido por Milwaukee con 22-8 y Philadelphia con 20-9, mientras que en el Oeste Minnesota es líder con 22-7, seguido por Denver con 22-10 y Oklahoam City 19-9. (Télam)