El argentino Miritello sigue en racha en la Liga de Grecia

El atacante argentino Juan Bautista Miritello continúa en racha y marcó hoy un gol en la derrota que su equipo, Asteras Trípolis, sufrió a manos de PAS Giannina, por 2-1, por la 17ma. fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El delantero bonaerense, de 24 años, aportó la única conquista del elenco visitante, a los 10 minutos de la primera etapa.

De esta manera, el exjugador de Defensa y Justicia y San Martín de Tucumán, nacido en la ciudad de Luján, acumuló su quinto gol durante el último mes y reúne 8 anotaciones en 16 partidos, durante la campaña.

En Asteras Trípolis también actuaron el mediocampista mendocino Juan Munafó y el marcador de punta Federico Alvarez (ex Quilmes), según registró "Soccerway".

En PAS Giannina, en tanto, se alistó desde el comienzo el exdefensor de Huracán y Lanús, el marplatense Rodrigo Erramuspe.

En tanto, AEK Atenas, el conjunto que dirige el técnico de Azul, Matías Almeyda (exestratega de River Plate y Banfield) y que contó con el ingreso de Ezequiel Ponce (ex Newell’s), venció como visitante a Olympiakos (jugaron Francisco Ortega y Santiago Hezze), por 2-1.

Además, el líder Panathinaikos (40 unidades), con el concurso del extremo cordobés Daniel Mancini (ex Newell’s), le ganó por 2-1 a Panaitolikos, que tuvo en sus filas a los mediocampistas Franco Baldassarra (ex Platense) y Franco Pérez (ex Lanús).

Atromitos, con la presencia del zaguero Lucas Acevedo (ex Colón de Santa Fe), superó por 2-1 a Volos, que mostró los desempeños de Maximiliano Comba (ex Gimnasia La Plata), Juan Manuel García (ex Huracán) y Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

(Télam)