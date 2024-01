Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Carlos Zapico

El joven sanjulianense Gonzalo Pedernera dejó de ser una promesa , sencillamente porque ya es una realidad que comenzará a cosechar sus frutos en muy poco tiempo, aunque ya ha logrado grandes pasos en el mundo del vóley argentino, como lo demuestran los hechos que han ido plasmando su andar en los últimos tiempos, y que lo han proyectado en solo cuatro años.

Esto viene a cuento porque el jovencito que hoy luce solo 16 años, esta entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) con la selección sub 19 y la sub 21, con miras a la liga Nacional que tiene lugar en Santa Fé durante este mes de enero, y a posteriori los que se desarrollarán en la provincia de La Rioja en febrero.

Esta historia arranca con sus primeros pasos en Puerto San Julián aunque como todo chico solía jugar al fútbol hasta que un día un amigo lo llevó a jugar al vóley, y esta actitud le cambió la vida de tal manera que hoy vivirá en Buenos Aires y jugará en el Club Ciudad a partir de marzo pero previo a ello, digamos que Gonzalo (hijo menor de Lionel Pedernera, destacado piloto de autos de carrera) es el tercer varón de la familia después de sus hermanos Germán (estudia profesorado de Educación Física y es el más compinche de Gonzalo) y Gerónimo (estudia Ingeniería), pero Gonzalo tiene solo 16 cumplidos, por lo que aún le falta terminar los dos años de secundario.

Gonzalo Pedernera, en el aeropuerto, a punto de tomarse un vuelo.

Comenzó jugando en su ciudad natal en el Ce.De.FyS Voley (Centro Deportivo Fitness y Salud) y en un selectivo que se realizara en Comodoro Rivadavia en 2020, fue seleccionado entre todos los de la Patagonia que se presentaron y quedó entre los mejores con 14 años, por lo que debió presentarse en el CENARD para su evaluación final, la que lo proyectó para integrar la selección nacional sub 19 nada más y nada menos.

Como sucede en varias disciplinas, luego en 2023 debió pasar a integrar la selección Sub 17 mas acorde con su edad, pero en 2023 pasó nuevamente a la Sub 19 aunque “regala” poco mas de dos años de diferencia con sus compañeros.

En la Sub 17 Gonzalo era el capitán del equipo y aquí ahora es el de menor edad, por lo que tendrá que superar esta contingencia con esfuerzo y dedicación, pero cabe resaltar que es el primero y único jugador santacruceño en la selección nacional de Vóley, lo que lo posiciona como sobrado ejemplo para el resto.

Con la 10 de Santa Cruz, representando a la provincia.

Sumado a esta cuestión, Gonzalo tiene dos metros y un poquito mas de altura, motivo por lo que el “profe” Fernando Pandolfi lo eligió y lo proyectó en el club de San Julián desde muy jovencito, donde incluso no pudo jugar el sudamericano del año pasado con la Sub 17 por su pase de edad y pasa a integrar la Sub 19 a pesar de sus juveniles 16 primaveras.

Luego de disputar los dos torneos que se vienen este verano, Gonzalo se irá a vivir a Buenos Aires junto con sus hermanos que estudian allí, pero el jovencito tendrá por delante terminar el colegio secundario y a la par, jugar en una de las instituciones mas reconocidas en el vóley nacional como lo es el Club Ciudad de Buenos Aires.

No será fácil porque estará entrando en la alta competencia, ya no será sencillo el entrenamiento cotidiano, sino que la responsabilidad y la exigencia física será muy superior a la actual, pero Gonzalo está totalmente decidido a marcar un rumbo en el vóley nacional, y de ser así no sería de extrañar que en poco tiempo mas, ingrese al vóley internacional como muchos argentinos en algún equipo de Europa.

Sin lugar a dudas otro santacruceño que llena de orgullo el deporte provincial, y que marca una ruta a seguir para muchos otros comprovincianos que tienen en Gonzalo Pedernera un espectacular espejo en que mirarse.