Lorenzo Ortíz, el futbolista de Río Gallegos que quedó en Racing Club: "Este es mi sueño que tanto quise y no voy a desperdiciarlo"

Luchar y buscarlo hasta conseguirlo. Ser nacido en estas latitudes y llegar al epicentro del país en búsqueda de alguna oportunidad para cumplir un sueño, es complicado, difícil; pero no imposible. Eso desde un comienzo lo supo el futbolista de Río Gallegos, Lorenzo Ortiz de 16 años (categoría 2006), que tuvo pruebas en River Plate (2018) Gimnasia de La Plata (2019) y Racing Club (2021-22) .

La chance de volver a probarse en un club grande le llegó al riogalleguense a sus 16 años, en una edad "límite" para encontrar un lugar en las inferiores del fútbol argentino. Fue en la "Academia" donde el juvenil quedó y donde continuará su carrera futbolística.

Con inicios en Ferrocarril YCF, y formado en Boca de Río Gallegos, el santacruceño estuvo en la prueba que hicieron los captadores Carlos Lemma y Jorge García de Racing en el club xeneize de la capital. El joven atacante llamó la atención de ellos y se pudo probar en diciembre (2021) en la "Academia". En esa primera aparición en la institución de Avellaneda no logró pasar la prueba, pero habían arreglado con su padre para retornar en junio.

Lorenzo Ortíz con la 10 de Boca de Río Gallegos en la espalda.

Así fue: el juvenil siguió entrenándose, sabía que la chance de volver estaba y que tenía que darlo todo y más para ser parte de Racing en este 2022. Fruto de su esfuerzo, compromiso y dedicación en el entrenamiento, volvió a la "Academia" y ahora vestirá los colores del club de Avellaneda.

"Fuimos 10 chicos a la prueba, seleccionaron a un par y seguimos viniendo hasta el viernes. Luego nombraron a cinco y volvimos a entrenar con los jugadores de AFA y Liga, al final de eso, hablaron de que faltó físico pero al final me nombraron", señaló Lorenzo a La Opinión Austral.

Después de eso, uno de los momentos más felices de su vida y para el que tanto luchó: "Esperé a que termine el entrenamiento y esperamos con mi papá. Me dijeron que me vieron a la altura de los chicos y que tenía nivel. Me contaron la noticia y salí muy contento; ahí nomás le avisé a mi familia y amigos. Muchos lloraron de alegría, al igual que yo", aseguró el juvenil que dijo: "este es mi sueño que tanto quise y no voy a desperdiciarlo".

Hacé clic acá para ver la prueba que hizo Racing en Río Gallegos en octubre del 2021.

Después de esa confirmación, hubo que arreglar el tema de la escuela; cursará en el colegio de Racing, del pase y hacer el fichaje. Lo que se viene para Lorenzo es seguir entrenando y se sumará definitivamente a la Séptima División de Racing a partir del 24 de julio.

Pega la vuelta: esta semana volverá a Río Gallegos donde entrenará un par de semanas antes de viajar nuevamente a Buenos Aires. Sueño cumplido, y a seguir buscando más, para Lorenzo Ortíz, otro futbolista del semillero santacruceño que a sus 16 años se irá a vivir a 2500 kilómetros de esta ciudad en búsqueda de nuevos objetivos.