Madelón: "Es una derrota que no esperábamos y me hago cargo"

El técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Leonardo Madelón, admitió esta noche que "no esperábamos" la derrota ante Atlético Tucumán por 2-1, resultado que dejó al "Lobo" preocupado en torno a la permanencia en Primera División, a falta de una fecha para la conclusión de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

"Me cuesta hablar es una derrota que no esperábamos. Vengo a dar la cara y reconozco que estamos en deuda", sostuvo el entrenador del elenco platense, que pidió no aceptar preguntas y solamente brindó una breve alocución a los periodistas.

"Todos reclaman que hay que ganar y lo sabemos. Fuimos con nuestras armas pero no pudimos”, sostuvo el DT.

Madelón resaltó que no le esquiva "al momento ni a los resultados negativos. Hablamos con los jugadores, están dolidos pero bien. Les pedimos que se cuiden, que no se expongan y que el lunes empiecen a entrenar con todas las energías positivas”, dijo.

“Acá no hay ningún problema de actitud, puede haber falencias de aptitudes. Hoy necesitamos que la gente apoye todos estos días, que confié en este grupo y soy optimista por naturaleza", apuntó el DT.

Madelón reafirmó que Gimnasia "se jugará todo contra Banfield. Esperaremos cómo termina la fecha para saber cómo queda la tabla", consideró.

(Télam)