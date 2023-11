"Me hicieron el jugador más feliz de la Tierra", dijo Sand en su despedida

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Sand, goleador histórico de Lanús, jugó esta noche su último partido como profesional tras la derrota como local ante Racing por 2 a 0 en la fecha 13 de la Copa de la Liga.

Al finalizar, ‘Pepe’, de 43 años, fue homenajeado en La Fortaleza con un show de fuegos artificiales y la presencia de excompañeros, con quienes obtuvo cuatro títulos en la institución de la zona sur del Gran Buenos Aires.

“Estoy agradecido eternamente con el hincha, cuando vine a este club no esperaba esto y me hicieron el jugador más feliz de la Tierra”, comentó, entre lágrimas emotivas.

Sand, que jugó en otros 15 clubes durante casi 23 años de carrera, es el máximo goleador de la institución ‘Granate’, donde disputó 318 partidos, convirtió 171 goles y obtuvo el primer campeonato nacional de Lanús en 2007.

Además, conquistó el mismo título en 2016, junto a la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina.

Entre las voces que pasaron por el homenaje, se destacan la del atacante Lautaro Acosta, con quien compartió plantel en todos los torneos ganados.

“Se muere una parte de mi carrera, me mejoró como jugador con desbordes, penales y apoyos que solo alguien con su calidad podía darme, lo disfruté hasta el último día”, relató.

“Yo soy hincha de Lanús y, como buen ‘Granate’ igual que mi familia, lo amamos y van a pasar muchos años hasta que aparezca un nuevo José”, continuó Acosta, de 35 años.

Además, estuvieron presentes el defensor Diego Braghieri y los exjugadores Marcos Aguirre y Román Martínez, campeones junto a Sand en 2007 y 2016, respectivamente.

Al finalizar, ingresó la categoría 2011 del club, dirigida por el ahora exfutbolista, con 32 camisetas de Lanús, representando cada diseño utilizado por el goleador histórico durante su paso por el club.

“Acá en la cancha auxiliar hice mi primer gol con las inferiores de River, el destino estaba marcado para que haga lo mejor en este estadio”, continuó ‘Pepe’.

“Quiero nacer de vuelta para tener la misma alegría, se termina una etapa lindísima, ojalá que empiece otra”, concluyó.

Sand completó 750 presencias como profesional, anotó 317 goles y jugó en equipos como Colón de Santa Fe, River Plate, donde obtuvo el Torneo Clausura 2005, Deportivo La Coruña de España, Racing Club, Argentinos Juniors, Vitória de Brasil, Banfield, Tijuana de México y Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, equipo donde ganó su título restante, la Supercopa del país.

Además, fue máximo goleador de Primera División en 2008, 2009 y 2016, así como en la Copa Libertadores 2017, y disputó dos partidos con la selección argentina. (Télam)