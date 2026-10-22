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Camioneros llega a esta jornada en lo más alto de la clasificación con 35 puntos en 14 partidos disputados, producto de 11 victorias, dos empates y una derrota. Su próximo compromiso será el sábado, desde las 17, frente a Estrella del Este, que suma 18 unidades y necesita un resultado positivo para acercarse a los puestos superiores.

Detrás del puntero aparece Olimpia, con 28 puntos en 13 presentaciones, seguido por Güemes, que acumula 27. Ambos protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha, cuando se enfrenten el domingo a las 15. El encuentro tendrá un valor especial para la lucha por el segundo puesto, ya que los dos equipos buscarán sumar para mantenerse cerca de Camioneros.

En el cuarto lugar se ubica Cóndor, con 26 puntos, la misma cantidad que Unión Santiago, que ocupa la quinta posición. Los dos equipos afrontarán compromisos importantes el domingo. Cóndor jugará a las 19 frente a Car Mar, que suma 16 unidades, mientras que Unión Santiago cerrará la jornada a las 21 ante Los Halcones, que reúnen 23 puntos.

La actividad comenzará el sábado 24 de octubre en la cancha de Nora Vera. Desde las 13, Junín se medirá con Atlético 23 RG en un cruce entre dos equipos que buscan consolidarse en la zona media-alta. Junín suma 22 puntos y se ubica séptimo, mientras que Atlético 23 RG acumula 19 unidades y ocupa el undécimo lugar.

A las 15, Globito Decadente enfrentará a Belgrano. Ambos necesitan sumar para mejorar su situación en el campeonato: Belgrano reúne 12 puntos en 13 partidos, mientras que Globito tiene seis unidades.

El tercer encuentro del sábado será el mencionado duelo entre Estrella del Este y Camioneros, desde las 17. El líder intentará hacer valer su condición de candidato y conservar la diferencia sobre sus perseguidores, mientras que Estrella del Este buscará dar un golpe importante ante uno de los equipos más sólidos del certamen.

A las 19, Dorados FC se enfrentará con Don Bosco en otro compromiso que promete una disputa equilibrada. Dorados ocupa el noveno puesto con 21 puntos, mientras que Don Bosco suma 20 y se ubica décimo. La jornada sabatina se completará a las 21 con el partido entre Lamadrid y Vial S.C. Lamadrid cuenta con 12 puntos, mientras que Vial suma 13.

El domingo 25 de octubre, la actividad se reanudará a las 13 con el encuentro entre Juventud Petrolera y Amistad. Juventud Petrolera llega con 18 puntos en 13 presentaciones. Amistad, por su parte, atraviesa una campaña complicada: suma una unidad en 13 partidos.

A las 15 llegará uno de los cruces centrales de la fecha, con Olimpia frente a Güemes. La diferencia de apenas un punto entre ambos le agrega atractivo al enfrentamiento, que puede modificar el orden de los principales perseguidores del líder. Olimpia intentará defender su segundo lugar, mientras que Güemes buscará superarlo y mantenerse en la lucha por los puestos de privilegio.

Desde las 17, Alianza Sur se medirá con Palermo. Palermo suma 22 puntos y se mantiene en el octavo puesto, con posibilidades de acercarse al grupo de arriba, mientras que Alianza Sur acumula nueve unidades y necesita sumar para mejorar su campaña.

A las 19, Cóndor jugará ante Car Mar. El conjunto de Cóndor comparte el cuarto puesto con Unión Santiago y buscará una victoria que le permita mantenerse firme entre los principales protagonistas. Car Mar, con 16 puntos, intentará sumar ante un rival de mayor ubicación para avanzar en la clasificación.

El cierre de la fecha será a las 21, cuando Los Halcones enfrenten a Unión Santiago. Los Halcones llegan con 23 puntos y ocupan el sexto lugar, mientras que Unión Santiago suma 26 y comparte la cuarta posición. El encuentro aparece como otro de los duelos relevantes del domingo, ya que una victoria puede fortalecer las aspiraciones de Unión Santiago o permitir que Los Halcones acorten distancias con los equipos de arriba.

En la zona media también se mantiene la disputa entre Junín, Palermo, Dorados FC y Don Bosco, que buscarán aprovechar sus respectivos partidos para acercarse a los puestos de vanguardia. Atlético 23 RG, Juventud Petrolera, La Kuadra y Estrella del Este intentarán sumar para mejorar sus ubicaciones, mientras que Vial S.C., Lamadrid, Belgrano, Alianza Sur, Globito Decadente y Amistad afrontarán la jornada con la necesidad de conseguir resultados que les permitan cambiar el rumbo de sus campañas.

Según el cronograma oficial difundido por la AIFB, Pasaje Aragón estará a cargo de la comisaría deportiva durante ambas jornadas en la cancha de Nora Vera.