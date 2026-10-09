Río Gallegos se prepara para vivir un fin de semana especial para la gimnasia rítmica con la realización de la primera edición del torneo “Vientos del Sur”, una propuesta que busca fortalecer el desarrollo de la disciplina, generar nuevas oportunidades de competencia y estrechar los vínculos deportivos entre Santa Cruz y la región chilena de Magallanes.

La actividad, organizada por la profesora Noelia Belén Márquez junto a la Escuela de Gimnasia Rítmica, tendrá como escenario el gimnasio principal del Atlético Boxing Club, ubicado en Provincias Unidas N.º 106. El encuentro contará con la participación de tres escuelas de Punta Arenas y representantes de Caleta Olivia, que llegarán a la capital santacruceña en el marco de su preparación para el selectivo de los Juegos Evita.

En una entrevista con LU12 AM680, Márquez compartió las expectativas que rodean a esta primera edición y explicó que la iniciativa representa un paso importante para una disciplina que viene creciendo a partir del trabajo sostenido de las gimnastas, sus entrenadoras y las familias.

“Es un evento que se hace por primera vez acá en Río Gallegos. Nunca se hizo un torneo de gimnasia rítmica”, explicó la profesora, quien también remarcó el valor de recibir a las delegaciones de Punta Arenas, con las que mantienen un vínculo deportivo desde hace varios años.

La presencia de las escuelas chilenas responde a una relación de intercambio que permitió a las gimnastas de Río Gallegos participar regularmente en competencias del otro lado de la frontera. En esta oportunidad, la organización busca devolver esa hospitalidad y ofrecerles a las visitantes la posibilidad de competir en Santa Cruz.

“Nosotras siempre participamos en sus torneos, así que esta vez quisimos hacer como un ida y vuelta para devolverles esta atención que ellas siempre tienen con nosotras al invitarnos”, señaló Márquez.

La convocatoria también refleja las dificultades económicas que atraviesan las delegaciones deportivas para trasladarse a otras localidades. Según contó la entrenadora, las escuelas de El Calafate y Río Grande tenían intenciones de participar, pero finalmente no pudieron concretarlo por cuestiones presupuestarias y porque el torneo todavía no forma parte de un calendario habitual de competencias.

De cara al futuro, la expectativa es que “Vientos del Sur” pueda consolidarse como una cita anual e incorporarse progresivamente a la agenda deportiva de las instituciones de la región.

Uno de los aspectos centrales de la organización fue la conformación del jurado. Márquez explicó que el objetivo es acercar la experiencia a las condiciones reglamentarias de una competencia formal, con evaluaciones específicas de la dificultad técnica, la ejecución y el componente artístico.

“Lo más reglamentario que se pueda dentro de las posibilidades económicas”, resumió la profesora al referirse al esfuerzo que implica convocar juezas de otros lugares.

La gimnasia rítmica combina coordinación, flexibilidad, expresión corporal y manejo de distintos elementos. Las rutinas pueden desarrollarse a manos libres o con aparatos como cinta, aro, pelota, mazas y cuerda, tanto en presentaciones individuales como en dúos, tríos y conjuntos.

En el torneo, las evaluaciones permitirán observar diferentes aspectos de las presentaciones y acompañar el proceso de formación de las deportistas, de acuerdo con su edad y nivel competitivo. Márquez también explicó que la disciplina contempla distintos niveles federativos. Actualmente, la escuela trabaja con gimnastas de nivel C y proyecta que algunas de ellas puedan avanzar al nivel B durante la próxima temporada.

La Escuela de Gimnasia Rítmica cuenta con alrededor de 25 a 30 alumnas en su espacio formativo, mientras que 14 gimnastas participan en el ámbito federativo. Algunas de ellas ya consiguieron podios en competencias nacionales, un resultado que refleja el trabajo desarrollado durante los últimos años.

La profesora Belén Márquez junto a las gimnastas Martina Sofía Figueroa y Bianca Gómez Perrotta en el Torneo Nacional de Clubes Nivel C que se disputó en Posadas, Misiones en el mes de agosto.

El proceso de preparación requiere constancia y una planificación progresiva. Las deportistas comienzan incorporando los fundamentos técnicos y, a medida que avanzan, suman dificultades a sus rutinas.

“Una nena trabaja todo un año una serie y se le van modificando los elementos”, explicó Márquez, al comparar la evolución técnica con un proceso de aprendizaje por etapas.

La entrenadora también puso el foco en el aspecto emocional de la competencia. Los nervios, los errores y la frustración forman parte de la experiencia deportiva, especialmente entre las más chicas, por lo que el acompañamiento resulta fundamental.

“Lo que pasa en el tapete pasó ese día, pero no las identifica como gimnastas”, sostuvo. Y agregó que la formación se construye día a día, a través de los entrenamientos, la repetición y la constancia.

Detrás de la organización del torneo existe un importante trabajo colectivo. Las familias colaboran con actividades para recaudar fondos, como los matebingos, y se distribuyen tareas vinculadas con la logística, la ornamentación, el buffet y la recepción de los participantes.

Carolina Ramírez, mamá de una de las gimnastas, destacó durante la entrevista el compromiso de los padres y la importancia de reunir recursos para sostener las competencias y los viajes.

“Los papás somos bastante unidos, todos nos dividimos cosas”, contó al describir el funcionamiento del grupo que acompaña a la escuela.

La organización también agradeció el apoyo de los auspiciantes. La ayuda de comercios, instituciones y colaboradores permite afrontar los gastos de organización y preparar los presentes que recibirán las participantes.

La entrevista también tuvo un espacio para conocer la experiencia de Milagros, una joven gimnasta que debió alejarse de las competencias tras fracturarse el dedo gordo del pie mientras saltaba la cuerda.

La lesión la dejó fuera de varios torneos de la temporada, una situación que le generó tristeza luego de años de entrenamiento. Sin embargo, encontró una manera de mantenerse vinculada con la actividad al participar en una muestra grupal junto a sus compañeras y colaborar como monitora con las alumnas más pequeñas.

“Me puse más feliz en ese momento porque pude hacer algo que es lo que más me gusta a mí”, expresó.

Milagros contó además que ya había conseguido un tercer puesto en una competencia de dúo el año anterior. Ahora, con la etapa de rehabilitación por delante, espera recuperarse para volver progresivamente a los entrenamientos y las competencias. Su testimonio reflejó otra de las dimensiones de la gimnasia rítmica: la construcción de vínculos, la perseverancia y el acompañamiento colectivo incluso cuando los resultados deportivos deben quedar en segundo plano.

Otro de los objetivos de “Vientos del Sur” es acercar la gimnasia rítmica a la comunidad y despertar el interés de nuevas familias. Márquez explicó que las inscripciones para la escuela permanecen abiertas durante todo el año y que la primera clase es gratuita, para que quienes estén interesados puedan conocer la actividad.

La propuesta recibe participantes desde los tres años y también contempla a personas adultas. Además, la entrenadora confirmó que dos varones tendrán su primera experiencia en el torneo, en una muestra de la apertura de la disciplina a la participación masculina.

Noviembre del 2024, la profesora Belén Márquez con la delegación de gimnasia rítmica del Boxing Club que compitió en el “Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Rítmica Nivel C” que se desarrolló en San Juan.

“Hay poca difusión, poco conocimiento, y no es masivo, pero yo calculo que es por desconocimiento”, analizó Márquez, quien consideró que la realización de este encuentro puede ayudar a que más personas descubran las características de este deporte.

La escuela también mantiene sus objetivos competitivos: varias gimnastas clasificaron al Nacional Federativo Final C, previsto para noviembre en Misiones, y el grupo espera continuar sumando experiencias en próximas presentaciones en Punta Arenas.

El primer torneo de gimnasia rítmica “Vientos del Sur” se desarrollará el sábado 10 de octubre en el gimnasio principal del Atlético Boxing Club de Río Gallegos.

Durante la entrevista, la organización informó que habrá actividad durante dos jornadas y anunció entradas a un valor de $6.000 por un día y $10.000 para ambas jornadas. También se indicó que podrán adquirirse en el lugar. Para consultas sobre la compra anticipada, se brindó el teléfono 2966-557065. Además, habrá buffet y servicio de confitería para el público que se acerque a acompañar a las deportistas.

Más allá de los resultados, “Vientos del Sur” representa una oportunidad para darle visibilidad a la gimnasia rítmica en Río Gallegos, fortalecer el intercambio con otras escuelas y reconocer el trabajo de quienes sostienen la actividad durante todo el año.

Al cerrar la entrevista en LU12 AM680, Márquez agradeció especialmente a la comisión de padres y a quienes colaboran con el crecimiento de la escuela. “Nosotros de nuestro lado inculcamos valores, hábitos, disciplina”, expresó.

Con esa premisa, la primera edición del torneo buscará convertirse en un nuevo punto de encuentro para las gimnastas de la región y en un impulso para que la disciplina continúe creciendo en Santa Cruz.