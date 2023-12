Rosario Central enfrentará a River en semifinales tras vencer a Racing por penales

Rosario Central se impuso 7 a 6 ante Racing Club por penales, tras el empate 2 a 2 en tiempo regular, y se clasificó a las semifinales del torneo de la Copa de la Liga, instancia en la que se medirá ante River Plate, tras el encuentro jugado esta noche en el estadio Padre Martearena de la provincia de Salta válido por los cuartos del certamen.

Los goles del "Canalla" fueron anotados por Jaminton Campaz, de penal, y Agustín Sandez, a los 52 y 16 minutos de la primera y segunda etapa, respectivamente.

Para los de Avellaneda convirtieron Roger Martínez y Juan Fernando Quintero, de penal, a los 36 y 52min. del complemento.

El encuentro arrancó con los dos equipos con la mira puesta en el arco de enfrente por lo que el primer avance lo tuvo el "Canalla" a los tres minutos tras un desborde y posterior centro de Ignacio Malcorra que intentó ser rechazado por el defensor Facundo Mura, pero lo hizo defectuosamente y casi convierte en contra.

Un minuto más tarde, el colombiano Juan Fernando Quintero intentó con un remate de media distancia que obligó al arquero Jorge Broun a reaccionar satisfactoriamente para evitar la caída de su valla.

El desarrollo del partido se desarrolló de manera intensa con mucha presión en el mediocampo, no se sacaron mucha ventaja, pero los de Avellaneda fueron más claros al momento de hacer circular la pelota con las buenas tareas de Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero.

Mientras que los momentos más destacados de los dirigidos por el técnico Miguel Russo tuvieron como protagonistas a Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra.

A los 17 minutos el colombiano Campaz sacó rápido un lateral que dejó solo a Malcorra quien encaró hacia el área rival, definió, pero el arquero Gabriel Arias se estiró bien para ganar el duelo y cerrar el arco.

Un pase certero de Quintero diez minutos después dejó solo a Gabriel Hauche quien quedó mano a mano con "Fatura" Broun y tras la definición el arquero "canalla" respondió a puro reflejo.

El desarrollo de la primera mitad siguió siendo intenso con los dos equipos con ganas de ser protagonistas, aunque Racing fue un poco más vertical y le faltó claridad para poder abrir el marcador, además de haberse topado con una sólida actuación del "Uno" Broun.

Cuando parecía que se iban empatados al descanso, una falta de Arias al defensor uruguayo Facundo Mallo decantó en penal para los rosarinos que se pusieron en ventaja desde los doce pasos tras el remate del colombiano Campaz a los 52 minutos.

En el inicio de la segunda etapa, la "Academia" salió convencido para intentar lograr el empate con buen manejo de la pelota de su líder futbolístico Juanfer Quintero y con el equipo parado en campo rival.

Sin embargo, los de Avellaneda no lograron generar chances claras, mientras que el "Canalla" aprovechó la primera que tuvo a favor y aumentó la diferencia con el tanto de Agustīn Sandez a los 16 minutos.

Racing estuvo impreciso y sin rumbo, pero los ingresos de Emiliano Vecchio y Roger Martínez le dio nuevamente confianza y el colombiano fue el responsable de descontar tras un pase del ex Central.

En el último minuto del encuentro, con Racing lanzado al ataque, el colombiano Juanfer Quintero tuvo un penal a favor que cambió por gol para estirar la definición desde los doce pasos en la que el conjunto de Rosario sacó la diferencia necesaria (7 a 6) para pasar de ronda.

En semifinales Rosario Central se medirá ante River Plate (venció 2 a 1 a Belgrano de Cordoba) por una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

= Síntesis =

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Baltasar Rodríguez; Juan Fernando Quintero, Gabriel Hauche y Agustín Ojeda;. DT: Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla.

Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Agustín Toledo y Kevin Ortiz; Tomás O'Connor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 52min. Campaz -de penal- (RO).

Goles en el segundo tiempo: 15min. Sandez (RO); 35min. Martínez (RA) y 52min. Quintero -de penal- (RA).

Cambios en el segundo tiempo: 15min. Emiliano Vecchio por Nardoni (RO); 24min. Roger Martínez por Rodríguez (RA); 25min. Dannovi Quinones por Toledo (RO); 32min. Agustín Almendra por Colombo (RA), Maximiliano Romero por Rojas (RA); 39min. Octavio Bianchi por Dupuy (RO), Juan Cruz Komar por Martínez (RO) y 41min. Maximiliano Lovera por Malcorra (RO);

Amonestados: Sigali, Arias, Colombo y Roger Martínez (RA). O'Connor (RO).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Padre Martearena (Salta)

(Télam)