Unión incorporó al exdefensor de Boca Valentín Fascendini

Unión de Santa Fe, en la vuelta del plantel al trabajo para el inicio de la pretemporada, anunció hoy la incorporación del exdefensor de Boca Valentín Fascendini, quien se transformó en el tercer refuerzo del equipo dirigido por Cristian "Kily" González.

Fascendini, de 20 años, quedó libre de Boca, luego haberse consagrado campeón en la Copa Libertadores Sub-20 y la Copa Intercontinental Sub-20, y continuará su carrera en el "Tatengue" por tres temporadas. La flamante incorporación de Unión ya recorrió el estadio 15 de abril y tuvo un encuentro con el "Kily" González.

Unión concretó su tercer refuerzo que se sumó a los regresos del defensor Bruno Pittón y el delantero Lucas Gamba, quien hoy firmó su nuevo contrato con vigencia por dos años.

Pittón habló con la prensa una vez finalizado el primer entrenamiento del año y expresó sus sensaciones por su retorno: "Volví en el momento que tenía que ser. Sé por qué vine, todo lo que vivió el club este tiempo y espero poder ayudar tanto adentro como fuera de la cancha".

Asimismo, el ex San Lorenzo puso foco sobre la situación que a traviesa Unión, que logró la permanencia en la primera división en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional: "La gente de Unión tiene que saber que hoy necesitamos un plus de todos. Los dirigentes en lo suyo, los hinchas en lo suyo y nosotros los jugadores en lo nuestro. Trataremos de llevar al equipo a los lugares donde tenemos que estar. Más que ilusionarnos, tenemos que trabajar".

Pittón también se refirió a la posibilidad de que su hermano Mauro concrete su regreso a Unión: "Tenemos distintos representantes. Todos saben lo que él siente por Unión y cuánto lo queremos acá. Independientemente de si viene o no, siempre va estar identificado con el equipo". (Télam)