Tobares será además la primera mujer trans integrando el parlamento comunal de la capital provincial.

“Cuando empecé en la política ni a mi mamá, ni a mi papá les gustaba, pero lo hice para poder visibilizar al colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), a las mujeres trans, cualquier persona del colectivo puede ocupar una banca o una jefatura, siempre me impulsó eso”, contó en diálogo con LU12 AM680, la flamante edil.

Sobre su ingreso al Municipio de Río Gallegos, donde trabaja hace más de 18 años, recordó: “Fui convocada por “Pirincho” Roquel, estuve en la militancia y logramos conseguir que él ganara como intendente, me afilié al radicalismo y en agradecimiento a eso dije que nunca me iba a desafiliar porque tomar una persona en ese momento, gay, era un montón para mí”.

“Incursionar en la municipalidad, hacer mi transición y pasar a ser una mujer transgénero sin que la gente se fije tanto en eso sino en cómo trabajaba, fue un logro tremendo”, señaló.

Tobares fue también la primera mujer en hacer uso de la ley 26.743 de Identidad de Género y efectuar su cambio de nombre y género en su documento.

“Fue un cambio rotundo, es un antes y un después. Poder tener una ley, para nosotras, era muchísimo. Queríamos que la gente nos identificara como mujer, pero ibas a un consultorio y decían tu nombre de pila de otro género, te parabas y la gente te quedaba mirando. Algunos no lo entienden, pero a la ley nosotras la celebramos y disfrutamos”.

Electa

En cuanto a ser concejala electa, sostuvo: “Nunca me imaginé llegar a tanto, traspasé todas las expectativas de vida que tenía. Una mujer trans vive hasta los 38-40 años, me veía hasta los 35-40. Cuando empecé a trabajar en la Municipalidad, supe que eso iba a cambiar, la mayoría de las mujeres trans terminan trabajando en la noche porque de otra cosa no te contrataban. Si eras niñera y se daban cuenta que eras una mujer trans, te echaban. Te discriminaban al darse cuenta de que no eras una mujer biológica, duele un montón y hay que luchar contra todo eso”.

En este sentido, también valoró especialmente la posibilidad de poder trabajar en un municipio. “Nos cuesta horrores conseguir trabajo y hoy por hoy está cambiando, me siento feliz que haya compañeras del colectivo que hayan podido entrar a Vialidad, Anses, Ministerio de Igualdad, por el cupo laboral”.

Giulliana junto a compañeras del colectivo LGBT.

Uno de sus primeros focos será justamente vinculado a este tema, dado que Santa Cruz cuenta con la ley provincial 3.724, Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Trans, que es pionera en el país y que cuenta con varios municipios adheridos, pero entre ellos aún no está la capital.

“La ley ya está reglamentada y se tiene que cumplir“, señaló.

Por otro lado, durante la recorrida en campaña que realizaron junto a Ariel Varela, quien fue candidato a intendente, comentó “recorrimos muchísimos barrios y conocimos muchas necesidades de la gente, desde el Concejo vamos a poder hacer mucho por ellos. Hay muchos proyectos que tenemos que armar para la gente del Bicentenario, hay mucha desidia. Que en una casa se calefaccionen con carbón, volvés 50 años para atrás, hay que trabajar un montón“.

Se manifestó también interesada en que el Concejo Deliberante sesione en los barrios y que las sesiones sean transmitidas a través de YouTube “con lenguaje de señas para que todo el mundo tenga acceso, de eso se trata, ser un Concejo Deliberante de puertas abiertas“.

Sobre sus pares electos, sostuvo: “Creo que, si trabajan como yo, de corazón y por la gente, vamos a llevar una linda gestión estos cuatro años“.

Cerrando, expresó su felicidad ante su próximo desafío y afirmó “es un hecho histórico, creo que cumplí una meta. Los sueños están para cumplirse, siempre hago valer eso y lo hago ver para que todos hagan lo mismo”