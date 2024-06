La palabra “Oniria” se lee borrosa y da la bienvenida a la primera muestra inmersiva del Museo de Arte Eduardo Minnicelli.

“Conocí su trabajo en las redes sociales (NdR. @olcinaok en Instagram). Sus obras me llamaron la atención porque son surrealistas, trabaja con collage y arma escenas surreales que me interesaron mucho porque me pareció que por detrás había todo un mensaje inconsciente que él no estaba viendo“, cuenta Ariadna Giménez, curadora de la muestra que se inauguró este miércoles en el único museo de artes visuales de la provincia.

“Nos pareció que era interesante la asociación de las obras, no solamente de forma individual sino ver qué pasaba cuando se unía una obra con otra, qué es lo que estaba contando, así se armo la idea de trabajar con los sueños“, completó a La Opinión Austral.

Los videos cuentan con música original de Julio Di Carlo creada para la obra.

La idea surgió hace un año y medio, y se convirtió en proyecto que fue presentado al MAEM, donde recibió el visto bueno.

Ariadna Giménez, curadora de la muestra “Oniria”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Alejandro Olcina, autor de las obras, dice que “en un principio fue bastante complejo trabajar para un formato, es algo que nunca había hecho, todo esto me llega de la mano de Ariadna, ella pudo poner en mis manos una estructura, una técnica y pude aprender muchísimo”.

Alejandro Olcina, autor de las obras en exposición. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Estas obras sumadas se arman como cuentos que son efímeros, como las obras que él hace. En los sueños tenés imágenes que se te escapan y queríamos crear una sensación de que la obra no iba a permanecer, no iba a tener un formato concreto, sino que iba a estar en una nebulosa. por eso el ambiente de colores y por eso algunas obras están puestas en rincones. El desafío fue cómo llevamos estos sueños a un espacio real que es el museo. En función de eso comenzamos a trabajar la idea”, amplia Giménez.

La exposición incluye una proyección de videos con música original. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“La idea era hacer una experiencia inmersiva, esa sensación que tiene que ver con ‘Oniria’. Lo interesante es ver cómo a las utopías las llevamos a la realidad, en el medio hay un pasaje donde se van filtrando los deseos de uno y nos manejamos con lo real que es la tecnología”, indica.

La exposición incluye fotografías intervenidas digitalmente y una proyección de videos con música original de Julio Di Carlo creada para la obra.

“Los relatos los llevamos a videos y se proyectan estas historias que, como sueños, se arman con su obra y con la música”, señala Giménez.

Este sábado a las 16:00, la muestra se podrá recorrer en el MAEM, sito en Maipú 13, durante una visita guiada por Olcina y Giménez.