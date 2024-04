Con motivo de haberse conmemorado el 2 de abril el Día Mundial del Autismo, la Fundación TEA Santa Cruz participó del tradicional izamiento dominical.

La Fundación TEA Santa Cruz, presente en el izamiento. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Entre los presentes estuvo una niña que se mostraba fascinada por la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, situación que fue captada el reportero gráfico de La Opinión Austral.

“Ella ha andado por un largo camino”, contó la mamá de Jazmín. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Estaba feliz, es muy hermoso ver que disfruta de algo tan especial“, expresó Marina, la mamá de Jazmín Patt, a La Opinión Austral.

El diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo recibió en noviembre de 2022 y en mayo siguiente comenzó a participar de las actividades de la fundación. “Hasta este día, ella ha andado por un largo camino, y nosotros como familia, también, es muy difícil y se sufre mucho”.

La voluntad de Jazmí sumado al amor y el apoyo que recibe hacen posible sus logros. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Antes, pensar que podría estar así en medio de una banda con tantos ruidos era imposible, no podíamos ir ni a un cumple, ni a comprar, a ningún lugar con personas, fueran muchas o pocas”, recordó.

“La mirada ajena y la discriminación son muy difíciles, no tienen idea que detrás de esa personita hay un ser humano que siente, sufre, se frustra, y no comprende el porqué de la reacción de los demás, le dicen que está en su mundo y el mundo de ellos es el mismo que el nuestro, con la diferencia que ellos no lo pueden expresar, a veces ni gritar, solo te miran con esa mirada tan triste y solitaria”, explicó y continuó diciendo que “como padre te mata el alma, mi hija tenía esa mirada, y logramos sacársela y hacerla feliz, con mucho amor y los apoyos se puede lograr“.