El Jurado del Premio”Don Alberto Raúl Segovia” se reunió ayer para elegir a los periodistas y comunicadores que durante el acto central por el Aniversario de Río Gallegos recibirán la estatuilla del canillita sureño como reconocimiento a la labor desempeñada en el transcurso del año.

Luego de intercambiar puntos de vistas sobre los postulados, el tribunal evaluador definió quiénes serán los premiados por el Concejo Deliberante el próximo 19 de diciembre. De esta manera, se dictaminó lo siguiente:

En la categoría gráfica eligieron ganadora a Iara Martínez, periodista del diario La Opinión Austral. Al respecto, se destacó el trabajo investigativo y descriptivo de la nota titulada “El trabajo y el amor con los recién nacidos del hospital de Río Gallegos”, por cuanto se traduce en un producto original, creativo y conmovedor, con diversidad de fuentes y testimonios.

EL PRIMERO. Iara Martínez, a cargo de los móviles de LU12 AM680.

En el rubro radio ganó el programa “Planeta Tiempo” que se emite por FM Tiempo y es conducido por Melanie Russo y Matías Fenelli.

Otro de los ganadores, esta vez en televisión, fue el programa “Tveo Noticias” que se emite por canal 2 y conduce Javier Arias.

En la categoría medios digitales, se resolvió otorgarle el Segovia a la fanpage de Facebook, “Ciber Periodismo Javiera Nasser”.

En la categoría fotoperiodismo, la estatuilla quedará nuevamente en manos de José “Pato” Silva. El jurado considera que las fotografías de este profesional, más allá de destacar por su calidad, composición y estética, ponen en evidencia su habilidad para adentrarse en el mundo de las noticias y comunicar a través de la fotografía. En este sentido, se reconoce su capacidad para capturar imágenes visualmente impactantes que logran transmitir la esencia de un acontecimiento o momento.

UNO MÁS Y VAN. En 2019, “Pato” -con su nieta- recibía la estatuilla.

Por otro lado, el Jurado decidió entregar menciones especiales a dos productos comunicacionales: por un lado, al programa de radio ‘Contame una historia’, conducido por Mario Novack, que se emite por LU14 y Fm UNPA, y por otro, al programa ‘Vidas’ que conduce Javier Seveso y se emite por Canal 9 de Santa Cruz.

El jurado también decidió reconocer a ‘Alquimia Rock’, una radio joven que en los últimos años viene creciendo en audiencia y supo consolidarse en el aire de Río Gallegos.

La Opinión Austral, otra vez protagonista

Tras este nuevo reconocimiento, el José Silva -con 32 años de reportero gráfico- recibirá en diciembre su cuarto Segovia. Además, también posee un reconocimiento otorgado por el Concejo Deliberante por su gran trayectoria.

“Es un mimo más a todo el tiempo que vengo haciendo fotos periodísticas. Trato siempre de hacer que la foto diga algo, que tenga un contenido al que la vea, y que no sea un acompañamiento más en la nota, y que resalte también la labor del periodista, a mi edad es lindo estas caricias al alma y esta profesión que a veces es muy bastardeada, pero uno la hace con el mayor de los respetos, me gusta que las fotos se luzcan, y más ahora en todas las plataformas que hay para poder mostrar lo que hago”, dijo el “Pato” e instó a “las nuevas generaciones de reporteros gráficos a no bajar ni los brazos ni la cámara“.

Por su parte, Iara Martínez, movilera de LU12 AM680, recordó que “fue increíble hacer esa nota, entrar al sector de neonatología del hospital público de la ciudad me voló la cabeza. Es real que hay que tener una llama interna. Tener este reconocimiento con este trabajo me emociona mucho, desde que lo hice estoy segura que cuando tenga hijos quiero que nazcan en el Hospital Regional” dijo al agradecer al equipo de profesionales médicos y a los reporteros gráficos José Silva y Leandro Franco, y a Nazarena Usandivaras (LOA Contenidos), quienes la acompañaron el día de la nota.

Alberto Raúl, referente que dio origen a los Premios Segovia

Alberto Raúl Segovia en su oficina.

Desde 1995, la destacada labor de hacedores y hacedoras de los medios locales de comunicación es reconocida con los Premios Segovia, en homenaje a un referente del periodismo.

Hijo de la croata Josefina Ugglesich y el paraguayo Miguel Segovia, Alberto Raúl Segovia nació el 4 de abril de 1919 en Río Gallegos, Santa Cruz.

Tras el fallecimiento de su padre, su madre lo envió a Capital Federal para completar sus estudios secundarios.

Tiempo después, ya de regreso en la capital santacruceña, comenzó a trabajar para colaborar con la difícil situación económica que atravesaba su familia.

Emprendedor y sociable, a sus 15 años se inició como cadete en una conocida oficina comercial. Pronto fue progresando y consiguiendo otros trabajos. En 1941 abrió su oficina comercial Alberto Raúl Segovia SRL. Más adelante, entre 1942 y 1946, fue juez de Paz.

Su deseo por contribuir al progreso de la provincia lo llevó a fundar, el 23 de marzo de 1938, la voz de LU12 AM680 Radio Río Gallegos y luego, el 27 de febrero de 1959, el diario La Opinión Austral.

La multifacética personalidad de Segovia lo hacía involucrarse con la cultura, el deporte y con toda actividad que pudiera resultar beneficiosa para el crecimiento del lugar que lo vio nacer.

Falleció el 13 de diciembre de 1994.

Su paso dejó huella.

A través de la Ordenanza Nº 2.550, con un proyecto impulsado por el concejal Pablo Noguera y presentado por el bloque Justicialista y la Unión Cívica Radical en conjunto, el Concejo Deliberante instituyó los Premios Segovia, los que, 28 años después, continúan reconociendo la destacada labor de hacedores de los medios locales de comunicación.