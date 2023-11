Miriam Cavieres (59) entró a Casa de Gobierno, atravesó un pasillo, se cruzó a dos mujeres y les preguntó por un acto. La presentación de la Campaña “Mamás que buscan” estaba prevista para las 14:00, ella había llegado temprano.

Después de la presentación de las autoridades, esa mujer menuda de campera marrón y con el pelo tomado en una colita tomó el micrófono para contar su historia. “Antes me daba vergüenza decirlo, por una violación (a los 15 años) tuve mellizos y pasé a ser la vergüenza de la familia. El día del parto mi madre los regaló no sé a quién y hasta el día de hoy no me lo quiere decir“, relató sobre lo que había acontecido hace 44 años en Chilecito, La Rioja.

Su fortaleza era evidente, así también su convicción cuando aseguró: “Estoy más firme que nunca y no voy a parar. A mis hijos los quiero encontrar y los quiero conocer”.

“Cuando nacieron sólo vi sus molleritas, sus caritas nunca las vi”. MIRIAM CAVIERES

Ese 23 de junio, por la mañana, le habían tomado la muestra de ADN. A esa cita también había llegado temprano.

En total pasaron 123 días cuando el 26 de octubre bajó del colectivo para ir a la casa de su hija Rosa, la mayor de las tres mujeres y la única que vive en Río Gallegos. Iba a tomar unos mates antes de irse a trabajar cuando sonó su teléfono y en la pantalla su hija leyó “CONADI”. Miriam rápidamente dedujo que le iban a pedir que repitiese la prueba porque algo había salido mal.

La semana pasada, la gobernadora Alicia Kirchner recibió en audiencia a Miriam Cavieres.

“Aparecieron tus hijos“, escuchó del otro lado. Los segundos siguientes fueron indescriptibles. “Entré en shock, mi hija tuvo que agarrar el teléfono y siguió hablando ella porque yo realmente no podía hacerlo, salté, grité, lloré, me arrodillé para darle gracias a Dios porque sé que todo fue obra de él“, afirmó en la entrevista exclusiva que brindó en los estudios audiovisuales de LOA Contenidos.

La búsqueda venía siendo larga y agotadora. “Un día estás: ‘Boom, quiero saber ya, ya los quiero encontrar’, pero hay días que te bajoneás, llorás, te amargás y decís: ‘No va a pasar nunca, no me va a suceder‘”, reveló y continuó diciendo que “son momentos en que te tirás en la cama y pensás: ‘Esto no es para mí, nunca me va a pasar. Me voy a ir de este mundo sin verlos, sin conocerlos, sin abrazarlos, sin besarlos‘”.

Por videollamada, Miriam vio por primera vez el rostro de sus hijos, hoy de 44 años.

En esos momentos fueron su familia y otras mamás que buscan quienes la sostuvieron emocionalmente.

Minutos después de la primera comunicación telefónica, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez con una videollamada con sus hijos mellizos. “No lo podía creer, hasta ahora no puedo creer que he visto sus caras, que vi esos ojitos, esas caritas, tan bonitos”, relató mientras le caían las lágrimas.

“Para ellos yo estaba muerta, entonces cuando les dijeron que su mamá biológica los estaba buscando, tampoco lo podían creer”, añadió.

“No puedo explicar lo que sentí en el momento en que los vi en la pantalla”, dijo Miriam Cavieres sobre la primera vez que vio a sus hijos mellizos. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Hace seis años uno de ellos se había realizado la prueba de ADN porque quería saber si era hijo de desaparecidos, el resultado fue negativo y la muestra quedó en el Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que permitió que pudiera cotejarse con la reciente muestra de Miriam.

“No puedo explicar lo que sentí en el momento en que los vi en la pantalla, les dije: ‘Ya estoy armando mi valija’. Es inexplicable, el que no lo ha vivido no lo va a entender nunca”, manifestó, al tiempo que recordó que cuando nacieron “sólo vi sus molleritas, sus caritas nunca las vi, no me dejaron verlos. En la videollamada los estaba viendo por primera vez“.

Miriam viendo por primera vez a sus mellizos en una videollamada.

“Es algo maravilloso, lo esperé toda mi vida. Sé que pronto los voy a tener entre mis brazos como siempre soñé”, afirmó.

Miriam siempre tuvo presentes a los mellizos, “aunque ellos nunca estuvieron conmigo, siempre festejé su cumpleaños, siempre les dije feliz Día del Niño, feliz Año Nuevo, felices reyes, hasta llegué a decirles feliz Día del Padre“, contó. Sin saberlo, no se había equivocado, Miriam tiene tres nietos más.

Los padres de crianza de sus hijos fallecieron hace algunos años y si bien no pudo conocerlos, afirmó: “Voy a estar eternamente agradecida, hicieron de mis hijos excelentes personas, se nota tan sólo al verlos y escucharlos hablar”.

“La espera es larga, pero hay que seguir adelante. Todo sale a la luz”. MIRIAM CAVIERES

El plan es que Miriam viaje a Buenos Aires para celebrar las fiestas de fin de año y su cumpleaños, por primera vez, junto a ellos. “Nunca los abandoné. Siempre estuvieron en mi corazón, jamás los olvidé, nunca dejé de pensar en ellos, los amé como los amo hoy con toda mi alma, como a todos mis hijos, como los voy a amar siempre”.

Después de 44 años, la búsqueda de Miriam finalizó, ahora comienza una nueva etapa con sus seis hijas e hijas y 25 nietos y nietas, y quiso dejarles un mensaje a las mamás que están buscando a sus hijos: “Que se animen, que hablen, que se hagan el ADN, que tengan mucha fe porque la espera y la lucha es larga, pero hay que seguir adelante. Todo sale a la luz“.

Leé más notas de Belén Manquepi Gómez