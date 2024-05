Un niño de Río Gallegos perdió a su muñeco y su mamá está pidiendo la colaboración de los vecinos para encontrarlo.

“Siempre lo lleva a todos los lugares donde vamos, esta vez lo llevaba en el bolsillo de la campera con la cabeza afuera, íbamos caminando desde Darwin y Zapiola a las 12:45”, comenzó contando Antonella, la mamá de Ciro, a La Opinión Austral.

Fue en la intersección de las calles El Cano y Alberdi que “nos dimos cuenta de que ya no lo tenía, volvimos a buscarlo, pero no lo encontramos. Cuando lo dejé en la escuela volví hacer el mismo camino y no lo encontré”, agregó.

El muñeco es de tamaño pequeño ya que se trata de un amigurumi, la técnica mediante la cual se confeccionan figuras con técnicas de croché o ganchillo.

El amigurumi de Ciro representa al futbolista Ángel Di María, al que el pequeño llama su “amigo Di María” y fue un obsequio que su abuela le hizo, por pedido de él, cuando se estaba disputando el Mundial 2022 en el que Argentina se coronó campeona.

Este año cuando Ciro tuvo su primer día de clases de primer grado en la Escuela Primaria N° 15, su “amigo Di María” lo acompañó.

“Se apegó mucho a ese amigurumi”, acotó la mamá de Ciro.

“Cuando lo perdimos fue desesperante porqué enseguida se puso mal. Está triste. Le comenté sobre la posibilidad de mandarle a pedir uno parecido, porque dudo que sea exactamente igual, y no quiere saber nada”, comentó.

En este contexto es que Antonella solicita la colaboración de los vecinos y pide que si alguien vio o levantó al amigurumi se comunique al 2966-628161, Ciro lo está esperando.