Siguen patinando en lagunas: “No es un capricho, sino que es inseguro”

Una costumbre típica que adoptaron quienes viven en el sur, cuando llega el invierno, es pasar un momento divertido y recreativo sobre las lagunas congeladas.

Tiempo atrás, en Río Gallegos, era común ver decenas de familias sobre el hielo, actividad que inclusive llegó a fomentarse desde el propio municipio.

Sin embargo, “los tiempos cambian”, señalaron desde la Comuna. Resulta que, en retrospectiva, los inviernos no son iguales que antes.

Esta temporada invernal no fue ajena a la actividad y, sobre todo el fin de semana, pudo verse a familias enteras patinando sobre las distintas lagunas de la ciudad.

Días atrás, la Policía debió pedirles a vecinos que se retiraran de la laguna Ortiz, ubicada frente al barrio PROCREAR, para evitar accidentes.

En la laguna Los Patos, entre Ramón y Cajal y Belgrano, dos niños jugaron con un trineo. FOTOS: MARIO CÁDIZ

En localidades como El Calafate la actividad está permitida. El Club Andino de la villa turística es quien se encarga de monitorear el estado de la bahía Redonda, adonde asisten cientos de vecinos.

En Río Gallegos no se cuenta con los elementos necesarios para determinar el grosor de las capas de hielo en las lagunas, con lo cual sugieren no realizar ningún tipo de actividad que pueda generar accidentes.

En diálogo con La Opinión Austral, Yamile Cortes, desde la Agencia Ambiental del Municipio, explicó los motivos por los cuales no existe una ordenanza que prohíba la actividad y por qué aconsejan no hacerla. En principio, sostuvo que no se trata de “una cuestión de capricho”.

“Si uno se pone a pensar, esto de patinar y todas las actividades recreativas invernales sobre el hielo tienen que ver con una cuestión cultural, es algo muy arraigado desde nuestros padres y abuelos. Pero si nosotros comparamos los inviernos de hace diez años, no son iguales a los de ahora”, señaló Cortes.

La jefa del área ambiental resaltó que el invierno “no es el mismo a cuando éramos chicos” y apuntó: “El inconveniente que tenemos para practicarlo es que los fríos no son los mismos, tenemos varios días de bajas temperaturas y por ahí con algún día de humedad se deshiela, no se termina de formar la capa bien gruesa como para poder soportar el peso de una o varias personas”.

No hay ordenanza

Cortes brindó claridad sobre el tema y explicó que en Río Gallegos no se cuenta con una ordenanza específica que regule o prohíba la actividad sobre el hielo. “No existe porque esto va variando todos los años”, señaló la referente del área.

Sin embargo, hay cartelería en lagunas que expresan y aconsejan no patinar, algo que muchos vecinos terminan por omitir.

Una tradición de Río Gallegos que ya no es tan 'segura'.

“Es, más que nada, una cuestión de sugerencia o consejo, no como algo normativo. No tenemos la forma de medir la capa de hielo y determinar si está consolidada para soportar el peso”, remarcó.

Cortes indicó que “desde la Municipalidad no es que queremos cortar la felicidad que da esto de salir, sino que no queremos que le pase algo a nadie, es algo que indicamos netamente por seguridad de niños y adultos”.

Para concluir, recordó que días atrás, en un rastrillaje que realizaron desde el área ambiental, las lagunas crujían aún en la orilla: “No nos vamos a arriesgar sin tener esa seguridad”, finalizó