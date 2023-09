Desde las 00 de este viernes 8 de septiembre, comenzó a regir Alcohol Cero, norma que, en adhesión a la ley provincial, prohíbe la conducción de cualquier tipo de vehículo con una graduación de alcohol superior a cero en Río Gallegos.

“Esto viene de más de 12 años, 14 me animo a decir”, recordó María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, al móvil de La Opinión Austral.

La ordenanza, que fue sancionada por el Concejo Deliberante de Río Gallegos el pasado 18 de mayo y promulgada por el intendente Pablo Grasso el 9 de junio, fue debatida durante años en el Concejo Deliberante.

El Calafate, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Deseado no están adheridas a Alcohol Cero

“El concejal Pedro Muñoz fue el que levantó el guante y lo puso nuevamente sobre la mesa. Era un debate que no resistía más análisis, esta es una medida por la vida preventiva”, señaló.

Después de su promulgación, la ordenanza debía ser reglamentada y difundida para dar paso a su aplicación.

La ordenanza, que fue debatida por más de una década, entra en vigencia en un contexto en el que la Dirección de Tránsito no cuenta con un titular.

El único número aceptable de víctimas fatales y de lesionados graves es cero MARÍA SANZ, SUBSECRETARIA DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL

Es que este jueves José Hidalgo presentó su renuncia al área, de la cual se hizo cargo tras el desplazamiento de Barbara Biott por el hecho que causó la muerte de Rodrigo “Coquito“ Oyarzo.

“Se hizo cargo con mucho compromiso, en una situación muy delicada, en un ámbito difícil y en un tiempo político difícil. Su trabajo lo hizo desde la humildad, con corazón y responsabilidad, con conocimiento aprendiendo, enseñando y tratando de trabajar desde adentro lo que estaba pasando y armando un equipo. Por motivos personales, tomó la decisión de renunciar hace como 15 días, ayer se le aceptó la renuncia por razones de salud y otro tipo de cuestiones“, reveló la subsecretaria María Sanz.

Opiniones

Consultados por el móvil de LOA, los vecinos de Río Gallegos opinaron sobre la nueva norma. “En mi opinión no deberían manejar. Hoy en día se ven muchos accidentes. No acepto que vayan manejando con alcohol”, sostuvo un joven.

Otro vecino manifestó: “Estoy muy de acuerdo, la gente que consume alcohol y maneja no piensa en la vida de la otra persona y hay muchos accidentes. Me parece muy bien que se haya prohibido”.

“Me parece bien. Soy de tomar alcohol, pero si vas a salir en el auto tenés que tener en cuenta que estás llevando a una familia, me parece bien la medida no sólo en la ciudad, sino en la ruta también”, sostuvo otro vecino al móvil.

En Santa Cruz

A nivel provincial, la Ley 3.484 de Tolerancia de Alcohol Cero al conducir fue aprobada en 2016 y entró en vigencia en 2017, mucho antes que la ley nacional, que fue aprobada en abril pasado.

“Es una medida que ha salvado la vida de muchas personas en ruta, a través de los controles y la fiscalización, cuando se quita de circulación a la persona en ruta con consumo de alcohol, claramente hemos salvado la vida de alguien, hasta de esa misma persona”, sostuvo Sanz.

Entre los municipios que aún no adhirieron se encuentran El Calafate, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Deseado, en tanto que Gobernador Gregores está avanzando en el tema.

En este sentido, apuntó que “el conductor profesional tuvo toda la vida alcohol cero, todos utilizamos la misma vía, ¿por qué nosotros no?”.

“Estamos seguros de que en Santa Cruz el único número aceptable de víctimas fatales y de lesionados graves es cero”, afirmó.

Por otra parte, consultada sobre el sistema de scoring, comentó: “Viene con un debate de más de 13 años en el Consejo Federal de Seguridad Vial. El scoring estaba por ley nacional de tránsito y Santa Cruz fue la primera en adherirse”.

Cabe mencionar que al sistema de quite y recupero de puntos por las infracciones aún no está adherido Río Gallegos, sobre lo que, cerrando, indicó que “esperemos que en este último tramo en el Concejo le pongan el empeño para que sea una realidad y no un tema de conversación de ciertos momentos políticos”.