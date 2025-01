Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, cerca de 200 turistas de diversos países se encuentran varados en el paraje Tapi Aike, por donde pasa el transporte de pasajeros que lleva conecta El Calafate y el Parque Nacional Torres del Paine, debido al temporal de viento que afecta a Santa Cruz.

Desde las primeras horas de la mañana, las rutas santacruceñas permanecen cortadas para la mayoría de los vehículos. La restricción fue impuesta por la Agencia de Seguridad Vial debido al pronóstico de vientos intensos y lluvias que se esperan para todo el territorio de la provincia. Solo se permite la circulación de vehículos livianos, como automóviles y camionetas sin carros de arrastre.

La medida entró en vigencia a las 8:00 de la mañana, lo que provocó que varios viajeros y transportes de pasajeros, que ya se encontraban en ruta, se vieran obligados a detenerse en puntos intermedios.

Marcelo, chofer de un transporte turístico, relató al medio señalcalafate.com que, aunque partieron temprano desde El Calafate, no pudieron continuar viaje. “Salimos a las 7 de El Calafate, pero ahora no podemos seguir. Hasta el momento, no hay más viento de lo normal. La idea es llegar a Cancha Carrera (Puesto Fronterizo) y dejar los turistas”, comentó el conductor.

Además de los turistas, también se encuentran varados camiones de carga, lo que complica aún más la situación en la zona. La alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, propias del fenómeno climático conocido como Río Atmosférico, ha acentuado la incertidumbre.

Se prevé que las ráfagas alcancen los 143 kilómetros por hora durante la tarde, lo que aumenta el riesgo en las rutas santacruceñas.