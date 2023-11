Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del miércoles, en la ciudad de Río Gallegos, se resolvió la situación judicial de un joven piloto de nuestra ciudad que estaba acusado de homicidio culposo, por un choque fatal que se registró tiempo atrás en la ciudad de El Calafate.

Se trata del caso de Cristobal Riestra, el joven ex corredor de TN Pista que en agosto del 2021 conducía alcoholizado una camioneta en la villa turística y provocó un choque que terminó con la vida de un remisero.

La víctima fatal fue Paulo César Cabello, un trabajador del volante de 44 años de edad que falleció en el acto cuando el Volkswagen Suran que guiaba fue embestido por la Volkswagen Amarok que era guiada por Riestra.

El joven había estado detenido durante algunos meses hasta que recibió la libertad a fin del año pasado cuando la Cámara Oral le dio un permiso especial para que estudiara además de la potencial “pena en expectativa“.

Riestra siendo abordado por un periodista de La Opinión Austral, en su salida. (FOTO: NAZARENA USANDIVARAS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Tal como lo adelantó La Opinión Austral, en la mañana del miércoles finalmente se realizó el juicio contra el ex corredor en las instalaciones de la Cámara Oral. Riestra llegó junto a sus abogados Gabriel Bertorello y Emilio José Monzón.

Un equipo de este diario también estuvo presente. Riestra apareció con una barba desprolija, un porte que cambió desde el gesto adusto hasta la sonrisa al saludar a los periodistas, aunque poniendo distancia indicando que no haría declaraciones.

Durante un poco más de cuarenta minutos, bajo la presidencia de Joaquín Cabral, quien estuvo junto a María Alejandra Vila y Enrique Arenillas, la fiscal Verónica Zuvic, el querellante Ricardo Julián y los abogados de Riestra se realizó la omisión de debate, en el que se llegó al acuerdo de tres años de prisión en suspenso además de diez años de inhabilitación para conducir. Tras la firma en conformidad, todos se retiraron del recinto.

Tal como lo había adelantado, Riestra no hizo declaraciones. Salió de la Cámara, se abrochó la campera y caminó hasta la camioneta de Monzón para luego alejarse en el horizonte, tal como pudo verse en www.laopinionaustral.com.ar y las redes sociales de este diario.

Quien si habló con este diario fue Ricardo Julián. El abogado comentó: “se resolvió algo que ya estaba previsto, una pena de tres años y una inhabilitación de diez años para conducir que es algo que pidió la fiscalía”.

Ricardo Julián, abogado querellante, siendo entrevistado por La Opinión Austral. (FOTO: NAZARENA USANDIVARAS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Julián contó porque le pareció correcta la resolución. “Riestra reconoció su responsabilidad en el tema lo cual para nosotros es muy importante porque queda fijado el hecho de que hay una muerte culposa y por supuesto y eso generara las indemnizaciones para la familia, la madre de Cabello tenía mucho interés en que la cuestión penal quede zanjada para que no se extienda en el tiempo la cuestión civil“.

“Aunque entendíamos que podría haber habido un poco más de pena, era más que bueno aceptar este tipo de conclusión para más celeridad con la indemnización que corresponde. La camioneta estaba asegurada así que bueno hay una empresa que ya fue citada, el expediente civil está tramitada en El Calafate eso tendrá que avanzar

Julián dijo que habló en la previa con la madre de Cabello y dijo: “Es una mujer grande, me dijo, mirá, dice ‘yo quiero que por lo menos esto termine antes que yo me muera’, porque esa es la realidad, o sea, es una señora que ya tiene unos cuantos años y bueno, quería ver que esta cuestión termine. Yo tengo un particular afecto porque la veo que siempre pone fotos en los estados de WhatsApp de las que tenía de Paulo cuando era chico, es un dolor tremendo, Ella recuerda siempre” concluyó