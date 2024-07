Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El locro es una comida típica de nuestro país y se popularizó por su fácil y económico acceso. Por eso, una familia que vacacionaba en El Calafate se llevó una sorpresa cuando le cobraron una elevada suma por un plato y la reacción del padre se volvió viral.

En el video compartido por la usuaria Aldana Gulli, se ve a su padre comiendo un pan, al tiempo que dice: “Esto es lo único barato, bah barato no, te lo están incluyendo” y acto seguido se queja por el precio de la comida: “25.000 mangos un plato de locro. Acá son todos iguales, extranjeros y argentinos, a nosotros deberían cobrarnos menos. 5.000 pesos la botellita”, agrega alzando un embace de Coca Cola.

Ante la molestia del hombre, su hija le apunta: “eso que no te dije que ahora vamos a ir a la caminata que sale $35.000 por persona, ósea que vos y mamá, $70.000 de una”.

“Dejame de hinchar las pelotas, yo para caminar no necesito que me cobren, camino solo. ¿Por qué me tienen que cobrar 35 lucas para caminar?”, replica el hombre visiblemente ofuscado.

Luego, ante la pregunta de la hija que le cuestiona que no quiere gastar, él hombre comienza a elevar la vos: “Vine a gastar pero lo justo y necesario, no me rompas las pelotas con la guita porque a mi me cuesta ganarla”.

“Shh, me hace dar vergüenza”, se escucha decir a la joven y él hombre le responde “vergüenza es robar lo que hacen acá en Calafate, te afanan. ¿Cómo no te das cuenta que te afanan? se cree que somos yankees. Cara de pelotudo tengo”.

Por último, la chica intenta apaciguar los ánimos y para cambiar de tema le señala que tiene miga en la boca. “Bueno, me cobraron casi $50.000 por dos platos de comida, que querés que haga. Ya esta, déjame comer tranquilo”, concluye.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y los usuarios salieron a respaldar el disgusto del hombre y apuntaron contra la hija por “burlarse” de su padre.

“Un crack el hombre, muy sensato. Les dió una clase de realidad en un minuto. Lo hubieses invitado, así no pasabas “vergüenza”. Que seguramente te mantuvo siempre”, respondió un usuario.

“Eso es regalar la guita. Abuso total”, “Yo también me calentarla pagar 25 lucas un choto plato de locro. Con 25 me clavo 4 sándwich d milanesa espectaculares aquí en Tucumán”, “En la ciudad de salta un plato de locro especial cuesta $ 8.000 una docena de empanadas especial $ 9.000 es por eso que salta además de ser linda es económica”, fueron algunas de las replicas en el posteo.