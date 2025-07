Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una desconcertante situación vial sacudió la madrugada del domingo en El Calafate, cuando una camioneta que prestaba servicio de remis descendió marcha atrás por una calle en pendiente, provocando un accidente que pudo haber terminado en tragedia. Aunque no hubo heridos, el hecho dejó perplejos a vecinos y conductores, y puso nuevamente en discusión la seguridad y control de los vehículos habilitados para el transporte público.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada sobre la calle Casimiro Biaguá, una arteria con inclinación pronunciada en uno de los sectores altos de la ciudad y que, en el pasado, fue escenario de siniestros viales fatales como el de Paulo César Cabello. En circunstancias que todavía se investigan, una camioneta Renault Duster, identificada como parte de un servicio de remis local, comenzó a descender en reversa por la pendiente. La maniobra, completamente imprevista, obligó a los vehículos que venían detrás a reaccionar de inmediato para evitar un desastre mayor.

“El remis bajaba marcha atrás a gran velocidad, no entendí por qué. Apenas pude ver que el auto de adelante se tiraba a un costado y después sentí el golpe”.

Según testigos, el primer vehículo que circulaba detrás del remis logró esquivarlo con dificultad. Sin embargo, el conductor de un Volkswagen Bora, que venía inmediatamente después, no tuvo la misma suerte. Al no contar con margen para reaccionar, terminó impactando de lleno contra el vehículo que había quedado atravesado en la calzada.

“El remis bajaba marcha atrás a gran velocidad, no entendí por qué. Apenas pude ver que el auto de adelante se tiraba a un costado y después sentí el golpe. No tuve tiempo de hacer nada”, relató el conductor del Bora, aún visiblemente alterado por lo ocurrido. Y agregó: “Dicen que se le paró la camioneta en la subida, pero si eso fue lo que pasó, no sé por qué siguió bajando así. Podría haber sido mucho peor”.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas en el siniestro. Ambos vehículos sufrieron daños materiales, especialmente el Volkswagen, que recibió el impacto de lleno en su parte frontal. Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Santa Cruz, quienes procedieron a realizar las actuaciones de rigor.