El Chaltén celebra su aniversario con un asado popular y la visita de Arturo Puricelli, el fundador del pueblo La localidad de El Chaltén conmemora su 39° aniversario con actividades deportivas y culturales, destacando la presencia de Arturo Puricelli, fundador del pueblo. Las celebraciones incluyen un asado popular, eventos musicales y la tradicional carrera de postas. Siete Venas cerró la primera noche y La Kuppé este sábado.

Este fin de semana, El Chaltén conmemora su 39° aniversario con una variada agenda de actividades que incluyen eventos culturales, deportivos y un asado popular. Organizadas por la Municipalidad, las celebraciones comenzaron el viernes 11 de octubre y continuarán hasta el sábado 12, con la presencia destacada de Arturo Puricelli, fundador del pueblo en 1985.

Un Aniversario con historia

El acto oficial del aniversario se llevará a cabo el sábado 12 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el mástil central del pueblo. Como en años anteriores, contará con la presencia de Arturo Puricelli, quien, pese a insistir con que está retirado de la política, sigue siendo una figura relevante en la región.

De hecho, el actual gobernador Claudio Vidal lo considera un consejero y hasta le pidió que lo acompañe a la Casa Rosada para gestionar el permiso de ampliación del ejido urbano del pueblo sobre terrenos que le pertenecen a Parques Nacionales. También le pidió opinión sobre la reforma electoral en Santa Cruz tras la derogación de la Ley de Lemas.

La Opinión Austral pudo saber que el viernes, Puricelli compartió un almuerzo en Tres Lagos con el juez de Paz Carlos Guardo, donde analizaron la actualidad política de la provincia y sobre todo el futuro del PJ, no sólo de la provincia de Santa Cruz, sino a nivel nacional también donde Cristina Fernández de Kirchner pugna por presidir el espacio al que también aspira el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Puricelli y Guardo se conocen de antaño. Apenas recuperada la democracia el juez local fue parte del gabinete del ex gobernador en la provincia. Su carrera continuó con Néstor Kirchner en la intendencia y lugares de relevancia a nivel provincial. Algunas de esas anécdotas recordaron el viernes hasta bien entrada la tarde, en Tres Lagos, en la colorida mesa servida de empanadas y tarta de atún, regada con Rutini, que también compartieron con Carlos “Betoto” Barreto, ex ministro de Gobierno de Daniel Peralta y exjuez de Paz local, cargo que ahora ocupa Guardo desde 2022. Por eso en la conversación no faltó el tema de las últimas señales que hubo en interior del peronismo opositor santacruceño. Por supuesto que también hablaron de toda la repercusión que trajo la visita de Martín Menem a Río Gallegos.

Festejos culturales y deportivos: carrera de postas y Siete Venas

Las actividades comenzaron el viernes con la carrera de postas 4x10K, que reunió a casi 50 competidores. El equipo de Puerto Santa Cruz, integrado por Roberto Leite, Mario Martínez, Guido Sandiano y Osmar Bordon, se impuso con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 48 segundos. Entre las mujeres, las ganadoras fueron Romina González, Daiana Andrade, Verónica Gómez y Romina Reyes, de Río Gallegos. En la categoría mixta, el primer puesto fue para Celina Zaffrani, Mariana Burgos, Nicolás Díaz y Nicolás Stipicic.

El viernes por la noche, el Gimnasio Municipal fue escenario de una velada cultural que incluyó las presentaciones del ballet Vientos de Tradición, La Carreta Rock y un cierre a cargo de Siete Venas From del Monte, consolidando una noche que reflejó la riqueza artística local.

El sábado, los festejos continúan con el Desafío MTB, una de las atracciones deportivas más esperadas del día. Por la noche, las bandas Nawe CM, La Barba y La Kuppé animarán la jornada con su música, cerrando con broche de oro las celebraciones del aniversario.

Paseo gastronómico y celebraciones populares

Ambas jornadas contarán con un Paseo Gastronómico, organizado por la Secretaría de Obras y Urbanismo de la Municipalidad, que permitirá a los asistentes disfrutar de la gastronomía local. El tradicional asado popular será uno de los momentos más esperados, abriendo el Campo de Doma a toda la comunidad para compartir un almuerzo festivo.

Siete Venas, la banda local más reconocida de El Chalten estuvo presente.

Además, la Casa Museo Primera Escuela abrirá sus puertas el sábado con una exposición de las ediciones impresas del medio pionero local La Cachaña y una muestra de diseños locales a cargo de Germán Ferreyra. La Dirección de Cultura también ofrecerá visitas guiadas por el museo y la Capilla de los Escaladores, conectando a los visitantes con la historia y el patrimonio cultural de El Chaltén.