La artista chilena, Cecilia Amenábar, lanzó una dura crítica contra el presidente Gabriel Boric y cuestionó al mandatario afirmando que no creía que estaba “capacitado” para manejar un país.

La exesposa del destacado músico argentino, Gustavo Cerati, criticó duramente al mandatario chileno: “Creo que hay que tener una edad mínima para ser Presidente. Boric es un Presidente de curso más que de un país. Yo no vivo en Chile, pero me parece que es gente poco capacitada”.

Y continuó: “Yo no vivo en Chile, pero me parece que es gente poco capacitada. A Boric lo reprobaron dos veces en abogacía. Ni siquiera terminó la universidad. No lo veo capacitado para manejar un país”.

La exmodelo también arremetió en contra de otros presidentes latinoamericanos, como Javier Milei: “La mayoría de los presidentes son bastante mamarrachos (…) Milei, por otro lado, es un mamarracho. Perú, Bolivia lo mismo”, aseguró en una entrevista con The Clinic.