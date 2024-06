Don Omar confirmó que tiene cáncer: “Las buenas intenciones son bien recibidas” El popular cantante de reggaetón reveló que tiene esa enfermedad aunque no dio detalles del tipo. Se mostró optimista.

Don Omar, uno de los pioneros del reggaetón, anunció que padece cáncer. El cantante de música urbana de 46 años, no dio más detalles del tipo de cáncer que padece.

Don Omar reveló que padece cáncer y que se encuentra bajo el tratamiento médico correspondiente.

Este 17 de junio, el intérprete dio a conocer la noticia a través de una sencilla publicación en su cuenta verificada de Instagram, en donde compartió una fotografía de su muñeca portando un brazalete de la red hospitalaria Orlando Health y un texto en el que se lee un mensaje positivo.

“Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Fuck cancer”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Los mensajes de apoyo al cantante no tardaron en llegar. “Mantén la cabeza alta, hermano. La salud es una bendición”, le dedicó su colega Sean Paul.

El purtorriqueño cumple 25 años en la música y este 2024 volvió a los escenarios con una gira propia, titulada Back to Reggaetón.

Este tour comenzó el próximo 7 de marzo en Pensilvania y recorrerá hasta 25 ciudades de Estados Unidos para después continuar por Europa y Latinoamérica. Para repasar su trayectoria, la evolución del setlist desde sus primeros conciertos hasta la actualidad y mucho más, el cantante se ha sentado con Leila Cobo para Billboard en Español.

“Back to Reggaeton es regresar nuevamente al campo de trabajo, de las giras. El último tour que hice fue con Daddy Yankee en Los Insuperables Tour. […] Esta oportunidad de llevar 25 años de música alrededor del mundo es súper emocionante y nos va a exigir dos horas de música completa para poder ir en este viaje por el tiempo, desde la primera canción que el mundo conoció e hizo un éxito en mi carrera —como Dale don dale, que es el tema que no puedo dejar de hacer en ninguna presentación. Ni yo me aburro, ni el público tampoco, que eso es importante también—”, expresó.