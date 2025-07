Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Andy Byron, CEO de la compañía tecnológica Astronomer, se vio obligado a pronunciarse después de que su romance clandestino quedara al descubierto en medio de un recital de Coldplay en Boston. A través de un comunicado, el ejecutivo pidió perdón a su esposa y seres queridos, citando de forma irónica una de las frases más recordadas de la banda británica: “Intentaré arreglarte” (I will try to fix you).

En su mensaje, Byron describió el episodio como “un error profundamente personal expuesto en un contexto extremadamente público”. Agradeció el apoyo de su familia y de su equipo de trabajo, pero al mismo tiempo expresó su malestar por la viralización del momento: “Es preocupante que algo que debería haber permanecido en el ámbito privado termine siendo difundido sin mi consentimiento”, reclamó.

El revuelo comenzó cuando Byron y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa, fueron enfocados por la tradicional “Kiss Cam” durante el show. Al notar la tensión de la pareja, el propio Chris Martin hizo un comentario picante desde el escenario: “O están teniendo una aventura… o son muy tímidos”.

La grabación se esparció por redes sociales en cuestión de horas, revelando que ambos involucrados tenían otras relaciones formales. Para cerrar su descargo, Byron anunció que tomará un tiempo para reflexionar y asumir las consecuencias, y concluyó con una referencia directa a Fix You, una de las canciones más emblemáticas de Coldplay.