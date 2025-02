Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Festival de Viña del Mar 2025 inició con controversia. En su primera jornada, el comediante venezolano George Harris enfrentó un ambiente hostil en la Quinta Vergara, donde su presentación fue saboteada por una parte del público. Abucheos, enfrentamientos verbales y una salida anticipada marcaron su paso por el escenario, generando un intenso debate en redes sociales.

Un show interrumpido por el “Monstruo”

Desde el inicio de su actuación, Harris fue interrumpido por un sector del público que no cesaba en abuchearlo pese a que no habían pasado ni cinco minutos de la presentación. El comediante intentó continuar con su rutina, pero a medida que los abucheos se intensificaban el artista reaccionó con visible incomodidad y respondió a los asistentes:

“Si no les gusta, vayan a comprar bebida (…) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí”.

Lejos de calmarse, la tensión aumentó y el humorista terminó desafiando a la audiencia.

“Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya, me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada”.

A pesar del apoyo de parte del público, en su mayoría compatriotas venezolanos, Harris decidió despedirse antes de tiempo.

“Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”.

La polémica en redes y el trasfondo del rechazo

La controversia en torno a Harris no comenzó en Viña, sino en redes sociales, donde días antes del evento se revivieron antiguos comentarios del comediante. En su cuenta de X, Harris había criticado la figura de Salvador Allende, a la izquierda chilena y defendió la dictadura. Además de generar polémica con sus declaraciones tras la muerte del actor Matthew Perry.

“Por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”, dijo en un tweet hace tiempo atrás.

“No hay comparación a una dictadura de derecha que hace carreteras y autopistas e incrementa el trabajo, con las de izquierda que desdentado se quedó weon”, dijo en una presentación que se viralizó en redes.

En otra rutina el comediante abordó el triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial de 2021 y tildó al actual mandatario de “mediocre e inútil” y lo acusó de no “servir para nada”.

Pese a la ola de críticas, el humorista se mostró confiado antes del show. En una transmisión en vivo desde Instagram, respondió a sus detractores:

“Me dicen ‘No te presentes en Viña’. A esas poquísimas personas que han escrito eso en algunos comentarios de los post: dejémonos de bloqueos y cuestiones. Esto es un orgullo para todos y no tengamos una sensación de pérdida jamás. La vamos a pasar genial y el público chileno va a disfrutar del show”.

Sin embargo, su optimismo se vio frustrado en la Quinta Vergara.

Qué dijeron los organizadores tras la presentación de Harris

Desde la producción del Festival de Viña del Mar, su presentación fue calificada como fallida. Según los organizadores, Harris no completó su rutina:

“No hizo su parte, hizo unos 10 minutos de su rutina, que debió haber sido de 50”.

Consultados sobre si conocían de antemano el contenido del show, aseguraron que sí, pero dejaron en claro que el humorista cambió el rumbo de su presentación:

“¿Era entretenida?”, preguntaron los periodistas. Entre risas, respondieron: “Más allá de ser entretenida o no, o de si nos reímos o no, él no la hizo”.

Concluyeron que los cambios improvisados por Harris provocaron que su presentación “no causara risa”.

Un debate encendido en redes

El incidente ha desatado un extenso debate en plataformas digitales. Mientras algunos defienden al humorista, alegando que fue víctima de un boicot y que hubo un componente de xenofobia en su contra, otros justifican la reacción del público, argumentando que sus polémicas declaraciones previas habían generado malestar en Chile. Además, muchos chilenos señalaron que algunos chistes de la rutina pueden considerarse “homofóbicos” y “gordofóbicos”.

Sea como sea, la presentación de George Harris en Viña 2025 quedará marcada como una de las más controversiales de la historia del festival.