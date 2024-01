Irán refuerza sus fronteras en medio del incremento de la tensión en Medio Oriente

El Ejército iraní anunció hoy que reforzará sus fronteras con plataformas adicionales de misiles y destacamentos especializados en el control de aviones no tripulados en medio del aumento de las tensiones en Medio Oriente por la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza, aunque aseguró que eso no tenía que ver con la decisión.

"Este despliegue no significa que estemos amenazados", aseguró el comandante de las fuerzas de tierra del Ejército iraní, Kiumars Heidari, que dijo que tiene por objetivo "reforzar el dominio iraní sobre la situación de inteligencia, así como la preparación de las tropas y su conocimiento de la geografía fronteriza", informó la agencia de noticias Europa Press.

Ahora mismo hay desplegadas 11 brigadas móviles y de combate en las fronteras del país, a la espera de la incorporación de dos nuevos tipos de misiles aprobados por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

El anuncio llega dos días después de que Estados Unidos y el Reino Unido bombardearan a los rebeldes hutíes en Yemen, un movimiento aliado de Irán que ha estado lanzando ataques contra cargueros comerciales en el mar Rojo en solidaridad con la causa palestina.

Estos bombardeos contra Yemen acentuaron los temores a una expansión regional de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, que mañana cumple 100 días.

Milicianos de ese grupo lanzaron el 7 de octubre diversos ataques en suelo israelí, en los que mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

Como respuesta, el ejército israelí comenzó una ofensiva en la Franja de Gaza que dejó hasta el momento más de 23.800 muertos, 60.317 heridos y miles de personas atrapadas entre los escombros, según el balance dado a conocer hoy por el Ministerio de Salud gazatí.

Además, Teherán ha sido señalado por Israel como parte instrumental en la masacre cometida por las milicias palestinas en su territorio el 7 de octubre al proporcionar información estratégica a Hamas, algo que las autoridades iraníes han rechazado por completo.

En el marco del conflicto en la región, Israel mantiene además un enfrentamiento con Hezbollah, aliado de Irán, con ataques mutuos en la zona fronteriza con Líbano, que escalaron después del asesinato a principios de año del número dos de Hamas en Beirut, por el que ambos movimientos acusan a las fuerzas israelíes, que nunca reivindicaron el ataque. (Télam)