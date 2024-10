Le preguntaron a un robot de Tesla que es lo más difícil para él y su respuesta inquietó a todos: “Ser más humano…” La empresa de Elon Musk presentó a Optimus, un robot humanoide que puede comunicarse y hacer varias tareas domesticas. La pregunta que se hacen muchos es si Tesla ¿va por el reemplazo del hombre?.

Tesla, la empresa de Elon Musk, presentó a Optimus un prototipo de robot autónomo que logra expresarse con facilidad y fue diseñado para realizar tareas hogareñas: puede transportar paquetes, regar las plantas y aseguran que hasta será capaz de cuidar niños y mascotas.

El “robot amigo” mide 1,73 y pesa 57 kilos. Fue presentado en un evento llamado “We, Robot”, liderado por Musk, donde varios modelos de Optimus se integraron entre los asistentes, mostrando su versatilidad al servir bebidas y participar en actividades recreativas.

Los robots también protagonizaron coreografías al ritmo de ‘Robot Rock’ de Daft Punk y ‘What is Love’ de Haddaway, mostrando un despliegue de movimientos sincronizados.

Musk afirmó que Optimus puede realizar prácticamente cualquier tarea, refiriéndose a él como un “amigo humanoide” y destacó que su diseño tiene el objetivo de ayudar en labores domésticas de manera segura, incluso en hogares con niños.

Además, comparó al robot con personajes icónicos de la ciencia ficción como R2D2 o C3PO de la saga Star Wars, enfatizando su potencial para ser un asistente personal multifuncional. Musk espera fabricar en masa y comercializarlos por menos de 20.000 dólares, conforme él mismo anunció en la jornada de inteligencia artificial de Tesla.

En el evento también presentó su furgoneta autónoma Tesla Robovan y su taxi autónomo Robotaxi en un acto que parece haber sido sacado directamente de una película de ciencia ficción.

La respuesta de un robot que inquietó a todos

Durante la presentación, los Optimus interactuaron con el publico presente y un periodista aprovechó la oportunidad para entablar una conversación con un de los androides. Tras una amena charla, le preguntó ¿qué es lo más difícil de ser un robot? y su respuesta sorprendió a todos. “Uh, tratar de aprender a ser tan humanos como ustedes, eso es algo en lo que me esfuerzo cada vez más, todos los días y espero que nos ayuden en convertirnos en eso”, aseguró Optimus.

La apuesta de Elon Musk por la IA para suplir las relaciones humanas

El robot está inspirado en los humanos, pero también se alimenta de las experiencias aprendidas por la empresa en la fabricación de sus coches. “Es pasar de un robot sobre ruedas a un robot sobre piernas”, dijo uno de los técnicos.

“Queremos tener versiones realmente divertidas de Optimus y que puedan ser útiles y hacer tareas, pero también puedan ser una especie de amigo y compañero y pasar el rato contigo. Y estoy seguro de que la gente va a pensar en todo tipo de usos creativos para este robot”, señaló Musk.

“Nuestro objetivo es fabricar un robot humanoide útil lo antes posible y también lo hemos diseñado utilizando la misma disciplina que con el coche, es decir, de forma que sea posible fabricar el robot en un alto volumen a bajo costo y con alta fiabilidad. Así que eso es increíblemente importante”, explicó el magnate. Musk sostuvo que los robots podrán efectuar trabajos, de forma que haya “un futuro de abundancia” y una “transformación de la civilización”.

Pero, el robot de Tesla es más torpe que otros prototipos. Compañías japonesas como Toyota y Honda han diseñado robots que se mueven con más agilidad , a lo que Musk dice: “Se han visto demostraciones de robots humanoides muy impresionantes. Y eso es genial, pero, ¿qué les falta? Les falta un cerebro, no tienen la inteligencia para navegar por el mundo por sí mismos, y también son muy caros y se fabrican en bajo volumen. Mientras que Optimus está diseñado para ser un robot extremadamente capaz, pero hecho en un volumen muy alto, probablemente, en última instancia, millones de unidades y se espera que cueste mucho menos que un coche. Así que yo diría que probablemente menos de 20.000 dólares sería mi conjetura”, añadió.

Especificaciones técnicas del Optimus, el robot de Tesla

El robot tiene una batería eléctrica en el pecho que le proporciona energía. Está diseñado para ser eficiente en el consumo de la misma. Tiene una placa central que le sirve como inteligencia artificial y un sistema de navegación similar al que desarrolla la compañía para sus coches autónomos, a cuyos avances dedicó Tesla buena parte de la jornada. Optimus tiene visores y sensores incorporados, conectividad inalámbrica, capacidades de audio y puntos de transmisión de fuerza para poder transportar o sujetar cosas, además de moverse. “Cuenta con características de seguridad de hardware que son importantes para proteger tanto al robot como a las personas que lo rodean”, explicó la ingeniera mecánica al cargo del proyecto.

Lo perfectible según la Inteligencia Artificial

El magnate es consciente de que queda mucho por mejorar. Lo que quiere es poder fabricar una cantidad suficiente de robots para probarlos en las fábricas de Tesla y ver si son útiles como trabajadores. Y mientras tanto, ir mejorando sus capacidades. Pero no solo eso: “Queremos tener versiones realmente divertidas de Optimus y que puedan ser útiles y hacer tareas, pero también puedan ser una especie de amigo y compañero y pasar el rato contigo. Y estoy seguro de que la gente va a pensar en todo tipo de usos creativos para este robot”, señaló Musk durante el turno de preguntas y respuestas. “Con el tiempo podemos tener un tipo de androide como los de las películas de ciencia ficción como Star Trek The Next Generation. Podríamos programar el robot para ser menos robótico, más amigable, para aprender a emular a los seres humanos y sentirse muy natural. Así que a medida que la inteligencia artificial en general mejore, podemos añadir eso al robot y obviamente debería ser capaz de obedecer instrucciones simples, o incluso intuir qué es lo que quieres”, añadió.

Elon Musk formato profético

Musk dijo que tendrán cuidado en “no seguir el camino de Terminator”, la saga de ciencia ficción en el que los robots se rebelan contra los humanos. Habrá salvaguardas, entre ellas la posibilidad de pararlo y de actualizar su sistema operativo por internet. Defendió que Tesla es una buena entidad para acometer el proyecto del robot desde el punto de vista de la gobernanza: “Somos una empresa que cotiza en Bolsa. Y eso significa que el público controla Tesla y eso está bien. Así que, si me vuelvo loco, me podéis despedir. Esto es importante”.

