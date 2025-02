Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre el domingo 23 y el viernes 28 de febrero se lleva a cabo el Festival de Viña del Mar 2025, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. Con más de 10 mil personas reunidas en el icónico Anfiteatro de la Quinta Vergara, la tradicional propuesta cuenta con la presencia de reconocidos artistas y bandas.

Este 24 de febrero, Myriam Hernández conquistó al público con su inconfundible voz y se llevó todos los premios, incluida la prestigiosa Gaviota de Platino. La destacada cantante chilena llegó al festival tras un exitoso 2024 con su gira internacional “Invencible”, que la llevó a 15 países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

“Me he estado preparando en forma muy intensa, muy entretenidamente. Soy parte de todo lo que se va a ver en el escenario”, expresó en la antesala de su espectáculo al dialogar con la prensa local. Y sobre su ánimo añadió: “Me siento más motivada que nunca, con mucha energía, muy agradecida de esta invitación”.

En su sexta participación en Viña, la artista regresó al escenario que la vio brillar en distintas etapas de su carrera, luego de haber sido jurado y animadora en ediciones anteriores. Posteriormente, la noche continuó con Chiqui Aguayo y Ha*Ash, en una jornada de absoluto protagonismo femenino.

El show de Myriam estuvo centrado en los grandes éxitos de su trayectoria dentro de la música romántica, reafirmando su lugar como una de las voces más emblemáticas del género. Además, sorprendió con la participación de los bailarines Power Peralta y del pianista Valentín Trujillo.

Mientras en redes sociales se elogiaban su elegancia, potencia vocal y un repertorio cargado de éxitos, en la Quinta Vergara el público no tardó en pedir “la Gaviota“. A poco más de media hora de su actuación, recibió la de Plata y, minutos después, la de Oro.

El momento culminante vino cuando los animadores explicaron que la Gaviota de Platino es un reconocimiento único en la vida, reservado para figuras con una trayectoria destacada, un vínculo especial con el certamen y el cariño incondicional de los presentes.

Finalmente, de manos de la alcaldesa Macarena Ripamonti, Myriam Hernández se convirtió en la quinta artista y la primera mujer en recibir este galardón, en medio de una ovación.

En X (exTwitter) los elogios no tardaron en multiplicarse. Usuarios destacaron su voz “incomparable” y su capacidad para mantener vigente la esencia de la música romántica. Además, su regreso tuvo un impacto aún mayor debido al contexto personal que atraviesa tras su reciente separación de Jorge Saint-Jean, con quien compartió más de 35 años de matrimonio.

“Esta es una verdadera artista!!!”; “Excelente Myriam Hernández, creí que ya no le daba la voz, pero me equivoqué. Enhorabuena“; “Aprendan de las verdaderas artistas como Miriam Hernández. Y que no se pierda el talento, las grandes músicas, las grandes letras y las buenas artistas, sobre todo en un festival donde hay competencia internacional y folclóricas”; y “Espectacular Myriam Hernández. Voz incomparable”, fueron algunos de los comentarios más resonantes.

Grilla completa del Festival de Viña 2025

Lunes 24 de febrero

Myriam Hernández

Chiqui Aguayo

Ha*Ash

Martes 25 de febrero

Morat

Pedro Ruminot

Sebastián Yatra

Miércoles 26 de febrero

Carlos Vives

Edo Caroe

Carín León

Jueves 27 de febrero

Incubus

Juan Pablo López

The Cult

Viernes 28 de febrero

Duki

Pam Pam

Eladio Carrión

Kidd Voodoo

Competencias de Viña 2025: Nuevos talentos

El festival también es una plataforma para artistas emergentes en sus dos competencias:

Competencia Internacional : Argentina está representada por Santi Borda (exparticipante de La Voz Argentina).

: Argentina está representada por Santi Borda (exparticipante de La Voz Argentina). Competencia Folclórica: Sele Vera y Los Pampas representan a Argentina.

Horarios y transmisión del Festival de Viña 2025

El evento se realiza del domingo 23 al viernes 28 de febrero, con inicio de transmisiones a las 21:15 horas.

Dónde ver el Festival de Viña 2025 en TV

En Chile, la transmisión está a cargo del canal Mega.

Dónde ver el Festival de Viña 2025 online

Se puede ver el festival a través de las plataformas de streaming en:

Señal online de Mega

Mega Go (con opción multicámara para usuarios full)

Disney+, donde los shows están disponibles por 30 días.

Formato y orden de presentaciones

Este año, el festival trae una modificación en su estructura:

Invitado de apertura

Competencia folclórica

Número de humor

Competencia internacional

Invitado de cierre

Anteriormente, el comediante se presentaba después del primer artista invitado. Ahora, su intervención se ubica entre ambas competencias.

Quiénes son los animadores del Festival de Viña 2025

La conducción está a cargo de Karen Doggenweiler, quien debuta en el festival, y Rafael Araneda, quien vuelve al rol que desempeñó entre 2011 y 2018.

