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Milei defendió el modelo económico y aseguró que la inflación bajó 85%

Susan Segal apoyó el plan del Gobierno: “Será fundamental mantener el rumbo”

 

Por Laura Morales: Entrevistas y despligue de La Opinión Austral

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