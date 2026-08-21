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Cobertura especial. Ante empresarios: “Lo que prometí en campaña, lo voy a cumplir”. 2026 Buenos Aires. Latin American Cities Conferences
Milei defendió el modelo económico y aseguró que la inflación bajó 85%
Susan Segal apoyó el plan del Gobierno: “Será fundamental mantener el rumbo”
Por Laura Morales: Entrevistas y despligue de La Opinión Austral
- Sampalione resaltó la estabilidad y anticipó nuevas inversiones para Cerro Negro
- Eurnekian destacó un “balance muy positivo” para CGC, impulsado por los precios del petróleo
- Grupo Olmos, presente en la 23° edición del Council of the Americas
- Grinman defendió el rumbo económico y dijo que “en estas cosas hay daños colaterales”
- Torres, sobre Futaleufú: “Ojalá recuperemos el poder concedente de nuestros recursos”
- Santilli aseguró que “la mora se detuvo” y destacó la remodelación financiera
- Bartolomé Abdala, sobre el Súper RIGI: “El capital va a donde lo tratan bien”
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