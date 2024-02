"Las letras ya no importan", el nuevo disco del puertorriqueño Residente

El rapero puertorriqueño Residente (René Pérez Joglar) difundió en plataformas digitales su nuevo álbum "Las letras ya no importan", que incluye veinte canciones que ha compuesto en los últimos siete años.

El álbum está repleto de colaboraciones musicales: entre ellas, con los raperos Busta Rhymes, Big Daddy Kane y Vico C (pionero puertorriqueño del reguetón) y los cantantes Rauw Alejandro y Christian Nodal. Se sumerge en el rock, el hip-hop de la vieja escuela, el flamenco, el son cubano, la música palestina, el electro y -en tono de burla- el pop.

En la semana había lanzado el tema "313", con la participación de la actriz española Penélope Cruz y la voz flamenca de Silvia Pérez Cruz.

El álbum también incluye una canción crítica hacia el gobierno cubano, "En talla", registrada junto al rapero Aldo Roberto Rodríguez Baquero, más conocido como "Aldo El Aldeano. La letra, además de los cuestionamientos políticos, reivindica la relación entre Cuba y Puerto Rico.

"Las letras ya no importan" es el segundo álbum solista de Residente, tras su disco debut en 2017. Desde entonces evolucionó desde el rap hacia los géneros globales. (Télam)