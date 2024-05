Este sábado 4 de mayo, Madonna despedirá su tour “The Celebration” en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, Brasil, el cual será un evento gratuito. El espectáculo, estará dirigido desde una unidad móvil, captado por más de 30 cámaras y decenas de profesionales, quienes se encontrarán en el lugar y en la emisora.

The Celebration Tour: setlist de Madonna en Río de Janeiro 2024

De seguir la lista de canciones de los shows anteriores, este sería el repertorio en Río:

Primer acto

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Segundo acto

Live to Tell

Like a Prayer

Tercer acto

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Cuarto acto

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Quinto acto

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Express Yourself

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

Sexto acto

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Séptimo acto

Bitch, i’m Madonna

Celebration

Madonna en Brasil: ¿A qué hora inicia “The Celebration Tour” en Río de Janeiro y por dónde mirarlo?

Empezará a las 21.45 hs de Argentina y se extenderá por dos horas.

Será transmitido por el canal brasileño “TV Globo”: https://globoplay.globo.com/

