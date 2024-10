Este miércoles 16 de octubre, el cantante británico y ex miembro de One Direction, Liam Payne, falleció a los 31 años tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Liam tenía un hijo de 7 años, Bear, fruto de su relación con Cheryl Cole, con quien comenzó una relación en 2016, siendo una de las más comentadas de ese año, teniendo en cuenta que ella es 10 años mayor que él; a pesar de que en 2018 se separaron, acordaron que mantendrían un lindo vínculo por el bienestar del niño.

Liam Payne y Cheryl Cole.

Quiénes son Bear Payne y Cheryl Cole y dónde están ahora

La realidad es que, más allá del impacto de su muerte, una de las cuestiones que más afectó a sus fanáticos es que Payne se encontraba completamente alejado de su familia al momento de su deceso. Esto es porque sus seres queridos se encuentran en Londres, lo que incluye tanto a Cheryl Cole como a su hijo Bear.

Si bien desde que se separó de Cole, Payne mantuvo una buena relación con ella y siempre habló de la también cantante como “una excelente madre”, lo cierto es que él no compartía mucho tiempo con su hijo debido a que se la pasaba viajando por su carrera musical; sin embargo, siempre que tenía ocasión, disfrutaba de su compañía.

En varias ocasiones, Liam expresó lo importante que era para él ser padre y poder estar en la vida del pequeño, pese a lo difícil que es equilibrar su vida personal con la profesional; actualmente, el niño se encuentra conviviendo con su madre en Londres.

Tras su trágica muerte, ¿qué sucederá con la fortuna de Liam Payne?

Mientras los investigadores intentan confirmar si se trató de un suicidio y los fans del cantante lo despiden alrededor del mundo, la gran incógnita es qué sucederá con la fortuna que dejó el artista.

La misma asciende a unos 70 millones de dólares, según datos compartidos por Celebrity Net Worth y proviene, principalmente, de sus ingresos tras haber formado parte de una de las boybands más reconocidas de los últimos tiempos.

Las giras mundiales, su etapa solista y su inversión en bienes raíces hicieron crecer sus números; además, Payne dejó, al morir, una mansión ubicada en las colinas de Malibú, California, Estados Unidos, y una mansión en Surrey en las afueras de Londres, Inglaterra.

Quién se quedará con el patrimonio de Liam Payne

Todo parece indicar que el único heredero definitivo de semejante fortuna será para Bear; cabe destacar que, hasta que el niño alcance la mayoría de edad, el patrimonio de Liam lo manejarían sus padres: Geoff y Karen Payne.

Quién era Liam Payne: de One Direction al estrellato como solista

Liam Payne saltó a la fama en 2010 como integrante de la boy band One Direction, surgida en el programa The X Factor. Junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, Payne se convirtió en uno de los referentes de la música pop juvenil, alcanzando éxitos globales con canciones como “What Makes You Beautiful” y “Story of My Life”.

Tras la separación del grupo en 2016, Liam inició su carrera como solista. Con temas como “Strip That Down” y “For You”, en colaboración con Rita Ora, el británico continuó consolidando su estilo, combinando elementos de pop, R&B y dance. Su talento musical y carisma le permitieron colaborar con diversas marcas y apoyar causas benéficas, ganándose el cariño de sus seguidores.

Una carrera marcada por éxitos y retos personales

Además de su talento, siempre se caracterizó por su constante apoyo a causas sociales y su colaboración con marcas de renombre; sin embargo, su vida estuvo marcada por altibajos, incluyendo luchas personales con la salud mental y el abuso de sustancias, temas que él mismo abordó públicamente en varias ocasiones.

El fallecimiento de Payne, deja un profundo vacío en la industria musical y en millones de fanáticos alrededor del mundo. Con su partida, se cierra el capítulo de una carrera que cautivó a toda una generación y que aún tenía mucho por ofrecer.

