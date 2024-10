El miércoles 16 de octubre, el cantante británico Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, perdió la vida a los 31 años tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Mientras los investigadores intentan confirmar si se trató de un suicidio y los fans del cantante lo despiden alrededor del mundo, la gran incógnita es qué sucederá con la fortuna que dejó el artista.

La misma asciende a unos 70 millones de dólares, según datos compartidos por Celebrity Net Worth y proviene, principalmente, de sus ingresos tras haber formado parte de una de las boybands más reconocidas de los últimos tiempos.

Las giras mundiales, su etapa solista y su inversión en bienes raíces, hicieron crecer sus números; además, Payn dejó, al morir, una mansión ubicada en las colinas de Malibú, California, Estados Unidos, y una mansión en Surrey en las afueras de Londres, Inglaterra.

Quién se quedará con el patrimonio de Liam Payne

Todo parece indicar que el único heredero definitivo de semejante fortuna será Bear Grey Payne, el hijo de 7 años que el ex One Direction tuvo con la también cantante Cheryl Tweedy en 2017.

Cuando comenzaron la relación, la cual duró dos años, Liam tenía 23 años y Cheryl 33. La diferencia de edad entre ambos siempre hizo que su vínculo fuera muy cuestionada por los medios de comunicación, ya que ella era 10 años mayor que él; sin embargo, al separarse, acordaron mantener un lazo cordial por el bienestar del niño.

Cabe destacar que, hasta que Bear alcance la mayoría de edad, el patrimonio de Liam lo manejarían sus padres: Geoff y Karen Payne.

Quién era Liam Payne: de One Direction al estrellato como solista

Liam Payne saltó a la fama en 2010 como integrante de la boy band One Direction, surgida en el programa The X Factor. Junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, Payne se convirtió en uno de los referentes de la música pop juvenil, alcanzando éxitos globales con canciones como “What Makes You Beautiful” y “Story of My Life”.

Tras la separación del grupo en 2016, Liam inició su carrera como solista. Con temas como “Strip That Down” y “For You”, en colaboración con Rita Ora, el británico continuó consolidando su estilo, combinando elementos de pop, R&B y dance. Su talento musical y carisma le permitieron colaborar con diversas marcas y apoyar causas benéficas, ganándose el cariño de sus seguidores.

Una carrera marcada por éxitos y retos personales

Además de su talento, siempre se caracterizó por su constante apoyo a causas sociales y su colaboración con marcas de renombre; sin embargo, su vida estuvo marcada por altibajos, incluyendo luchas personales con la salud mental y el abuso de sustancias, temas que él mismo abordó públicamente en varias ocasiones.

El fallecimiento de Payne, deja un profundo vacío en la industria musical y en millones de fanáticos alrededor del mundo. Con su partida, se cierra el capítulo de una carrera que cautivó a toda una generación y que aún tenía mucho por ofrecer.

El desgarrador mensaje de One Direction despidiendo a Liam Payne

El grupo utilizó la cuenta oficial de Instagram de One Direction, inactiva desde el 2020 tras su décimo aniversario, para expresar su tristeza. Con un fondo negro y un texto blanco sencillo, Styles, Horan, Malik y Tomlinson lamentaron la pérdida de su amigo y colega.

“Estamos completamente devastados por la noticia de la muerte de Liam. En su debido momento, cuando todos estemos listos, compartiremos más. Por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amamos profundamente”, dice el inicio del comunicado.

La despedida de One Direction a Liam Payne en Instagram.

El mensaje continúa recordando los momentos compartidos. “Las memorias que vivimos junto a él serán guardadas para siempre. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fans que lo amaron tanto como nosotros. Lo extrañaremos muchísimo. Te amamos, Liam”, finaliza la nota firmada por los cuatro exmiembros de la banda, cuya música marcó a toda una generación.

Esta triste despedida ha conmovido a los millones de seguidores de One Direction, quienes, también, han expresado su dolor en las redes sociales, recordando su legado.

Louis Tomlinson rinde emotivo homenaje a Liam Payne

Tomlinson ha sido el primer exmiembro de One Direction en pronunciarse sobre la muerte de su ex compañero y amigo.

“Estoy más que devastado de estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma positiva, divertida y amable”, comenzó escribiendo.

“Lo conocí cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me impresionó al instante, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había deseado tener toda mi vida”, expresó.

En este marco, continuó: “Era un compositor increíble, con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos desarrollado en la banda”.

“Y que conste que, en mi opinión, fue la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir… La lista continúa. Gracias por darnos forma, Liam”, lanzó Louis.

También, le dedicó unas sentidas palabras. “Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando: me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos; es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser”.

Finalmente, cerró: “Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Duerme bien”.

El doloroso mensaje de Zayn Malik al difunto Liam Payne

Malik fue el segundo miembro de One Direction en referirse a la muerte de Liam Payne. El cantante acudió a su perfil de Instagram para publicar una imagen de ellos juntos, cuando estaban recién encaminando su carrera musical.

“Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme. No puedo evitar pensar

egoístamente que había muchas más conversaciones que teníamos que tener en nuestras vidas”, comenzó escribiendo Zayn.

“Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando echaba de menos mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas”, prosiguió.

Y, aseguró: “Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo… eras testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque nos peleamos por esto, algunas veces, siempre te respeté en secreto. Cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber qué camino tomar”.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre”, indicó.

“No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, excepto que estoy más que devastado. Espero que, donde sea que estés ahora mismo, estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano”, cerró.

Harry Styles devastado tras la muerte de Liam Payne

Styles, uno de sus compañeros más cercanos durante su etapa en la famosa banda británica, expresó su dolor con un sentido mensaje acompañado de una foto de ambos en el escenario. “Estoy realmente devastado por la muerte de Liam”, escribió.

“Su mayor alegría era hacer feliz a los demás y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía”, agregó Styles, conmoviendo a millones de fanáticos en todo el mundo.

“Liam vivió con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Era cálido, solidario y enormemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán algunos de los más preciados de mi vida. Lo extrañaré siempre, mi querido amigo”.

Luego, concluyó el comunicado saludando a sus seres queridos: “Mi corazón está con Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear, y todos aquellos alrededor del mundo que lo conocieron y amaron, como yo lo hice”. Por último, firmó con su nombre.

Niall Horan, el último miembro de One Direction en ver a Liam Payne, se manifestó sobre su muerte

Niall Horan, compañero de Payne en One Direction, expresó su profunda conmoción a través de un extenso comunicado en Instagram.

“Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi maravilloso amigo, Liam. Parece que no es real”, comenzó diciendo.

“Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros. Todas las risas que hemos tenido a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, me vienen a la mente a través de la tristeza”, manifestó.

“Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y guardaré, para siempre, cada momento que pasamos juntos. El vínculo y la amistad que teníamos no se dan a menudo en la vida. Me siento muy afortunado de haberte podido ver recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarte esa noche, te estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador. Mi amor y mis condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano”.

El último encuentro entre Niall Horan y Liam Payne

Liam llegó a Argentina con su novia, Kate Cassidy, el 30 de septiembre; aunque planeaba quedarse solo unos días, su visita se extendió por dos semanas. Durante su estancia, el artista británico disfrutó de diversas actividades, las cuales mostró en algunas fotos y videos que compartió en sus redes sociales.

Payne estuvo presente en el espectáculo que Horan ofreció en el Movistar Arena de Buenos Aires el 2 de octubre y, sin duda, ambos amigos disfrutaron de una noche mágica.

