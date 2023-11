El actor de “Friends”, Matthew Perry, falleció el 28 de octubre por ahogamiento en un jacuzzi y, con el pasar de los días, se difundió un video donde, en 2022, habló en el podcast “Q With Tom Poweren” y contó “cómo le gustaría ser recordado”.

¿Qué dijo Matthew Perry antes de morir?

Matthew, afirmó: “Cuando muera, no quiero que “Friends” sea lo primero que se mencione”.

Y, continuó: “Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador”.

Además, aseguró: “Y que su mayor objetivo fue haber ayudado a la gente. Eso es lo que quiero”.

Los protagonistas de “Friends” despidieron a Matthew Perry

A través de un comunicado publicado por la revista “People” , Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc y David Schwimmer, despidieron a su compañero.

El dolor del elenco de “Friends” por la muerte de Matthew Perry

“Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero, ahora, vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida tan profunda”, escribieron.

Elenco de “Friends” en 1994: Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow y el fallecido actor Matthew Perry.

“Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Nuestros pensamientos y amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”, agregaron.

Trayectoria actoral de Matthew Perry

El intérprete, tuvo reconocimiento mundial por el papel del sarcástico Chandler en la sitcom que, probablemente, sea la más popular de la historia, y por la que él y sus colegas llegaron a cobrar cada uno un millón de dólares por episodio.

Además de “Friends”, Matthew protagonizó series como “Studio 60 on the Sunset Strip” (2006), “Go On” (2012) y una reposición de “Odd Couple” (2015), así como películas como “Fools Rush In” de 1997 y la década de 2000. “The Whole Nine Yards” y “17 Again” (2009).

Perry, también, actuó en el escenario con créditos que incluyen “Sexual Perversity in Chicago” (2003) y una producción de 2016 de “The End of Longing”, ambas presentadas en Londres.

En su momento, el actor fue muy comunicativo sobre su larga lucha contra las drogas y el alcohol, que documentó, detalladamente, en sus memorias de 2022: “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”.

