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Boca y River volverán a paralizar al fútbol argentino este domingo con una nueva edición del Superclásico. Desde las 15, el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, será el escenario del encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, un partido que puede tener consecuencias determinantes para el cierre de la temporada de ambos equipos.

El cruce tendrá un condimento especial: mientras el conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena atraviesa uno de sus mejores momentos y pelea en varios frentes, el equipo de Leonardo Ponzio llega con la obligación de conseguir un resultado que le permita sostener sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El encuentro comenzará a las 15, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y tendrá a Silvio Trucco a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN Premium, TNT Sports y Radio LU12 AM680 junto con DSports. La Opinión Austral realizará la cobertura en vivo del partido.

Boca busca ratificar su gran momento y River necesita ganar

El presente de los dos equipos marca diferencias en la previa del Superclásico. Boca llega fortalecido por sus últimos resultados y con posibilidades concretas de cerrar el año con una cosecha histórica de títulos.

El Xeneize viene de conseguir un triunfo agónico por 1 a 0 frente a Independiente, en Avellaneda, gracias a un cabezazo de Facundo Herrera. Esa victoria le permitió conservar el liderazgo de la tabla anual, una posición que pretende defender en las dos últimas jornadas de la fase regular.

Boca acumula 57 puntos, los mismos que Argentinos Juniors, aunque cuenta con una diferencia de gol superior, el primer criterio de desempate en caso de igualdad. Por eso, un triunfo frente a River le permitiría llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo para quedarse con el primer puesto y consagrarse campeón de Liga.

Además, una victoria en el Superclásico representaría un paso importante para asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores. El equipo todavía tiene varios objetivos por delante: disputa el Torneo Clausura, se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y también está en las semifinales de la Copa Argentina.

En ese contexto, el equipo de Arruabarrena tiene la posibilidad de cerrar 2026 con una histórica cuádruple corona, aunque para eso deberá sostener su rendimiento en las distintas competencias.

Del otro lado, River llega al Superclásico con la necesidad de ganar para evitar que el año termine condicionado por una nueva clasificación a la Copa Sudamericana.

El Millonario tuvo una temporada complicada, con eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, y quedó sin posibilidades de pelear por el primer puesto de la tabla anual. Sin embargo, todavía conserva una oportunidad de alcanzar el principal torneo continental.

Las últimas dos victorias le permitieron recuperar terreno. Primero goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba y luego derrotó 1 a 0 a Racing en el Monumental. Con esos resultados llegó a los 52 puntos y se ubicó en el séptimo puesto de la tabla anual.

La distancia con Boca es de cinco unidades, mientras que Rosario Central, que ocupa el último lugar de clasificación a la Copa Libertadores, está cuatro puntos por encima del equipo de Ponzio.

Por eso, el resultado de este domingo puede modificar considerablemente el panorama. Una victoria ante el clásico rival le permitiría descontar puntos y llegar con mejores posibilidades a la última fecha, cuando deberá enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata.

En cambio, un empate o una derrota dejarían a River prácticamente relegado a disputar nuevamente la Copa Sudamericana, un escenario que el club busca evitar después de un año que estuvo lejos de las expectativas.

Las bajas de River y una incógnita en Boca

En la previa del encuentro, ambos entrenadores trabajan sobre sus respectivas formaciones, aunque River afronta un inconveniente importante en la mitad de la cancha.

Leonardo Ponzio no podrá contar con Aníbal Moreno ni Fausto Vera, los dos mediocampistas centrales que venía utilizando desde su llegada a la conducción del primer equipo. Ante esas ausencias, el juvenil Lucas Silva tendría la posibilidad de hacer su debut en un Superclásico.

La otra modificación prevista sería el regreso de Lucas Martínez Quarta a la defensa, después de cumplir una fecha de suspensión. Su ingreso sería en lugar de Lautaro Rivero, quien viene de convertir el gol del triunfo frente a Racing.

En Boca, en tanto, Arruabarrena mantiene una duda en el sector ofensivo. Miguel Merentiel y Leonel Flores tendrían asegurado su lugar, mientras que la disputa por el tercer puesto en ataque estaría entre Sebastián Villa y Alan Velasco.

El entrenador también evaluará el desgaste físico acumulado por sus futbolistas durante los últimos compromisos. La intención es llegar al domingo con el equipo en las mejores condiciones para un partido que puede resultar determinante en la pelea por los objetivos de la temporada.

Boca puede igualar una marca histórica ante River

El Superclásico también tendrá un atractivo estadístico para el conjunto de la Ribera. Boca buscará conseguir su tercer triunfo consecutivo frente a River e igualar una racha que no se registra desde 1991.

El Xeneize se impuso por 2 a 0 en el Clausura 2025, el 9 de noviembre del año pasado, y volvió a ganar en el último enfrentamiento, disputado el 19 de abril de 2026 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, el equipo de la Ribera se quedó con el partido por 1 a 0, con un gol de Leandro Paredes.

La última vez que Boca consiguió tres victorias consecutivas ante su eterno rival fue en 1991, cuando el equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez se impuso en tres oportunidades en apenas 31 días.

Aquella racha incluyó dos triunfos por la primera fase de la Copa Libertadores: primero ganó 4 a 3 como local y luego se impuso 2 a 0 en condición de visitante. Posteriormente, volvió a vencer a River por 1 a 0 en el torneo local.

Desde entonces, ninguno de los dos equipos consiguió repetir una seguidilla de tres triunfos oficiales consecutivos en el Superclásico.

El historial general también favorece a Boca. Sobre 266 enfrentamientos oficiales, el conjunto xeneize consiguió 94 victorias, River ganó 88 partidos y los 84 encuentros restantes terminaron empatados.

Boca-River: horario, árbitro, estadio y dónde ver el Superclásico

El partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá los siguientes detalles:

Partido: Boca Juniors vs. River Plate.

Competencia: Torneo Clausura 2026.

Fecha: 15, interzonal.

Día: domingo 1 de noviembre.

Horario: 15 horas.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Las posibles formaciones de Boca y River

De acuerdo con las alternativas que manejan ambos entrenadores, los equipos podrían salir a la cancha con las siguientes formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Con realidades diferentes, pero con mucho en juego para los dos, Boca y River protagonizarán un Superclásico que excede la rivalidad histórica. Para el Xeneize puede ser otro paso hacia una temporada excepcional; para el Millonario, una oportunidad decisiva para cambiar el rumbo de un 2026 que necesita salvar.

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