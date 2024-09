Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sexto máximo goleador histórico de la Selección argentina, Gonzalo Higuaín, vuelve al Inter Miami, el equipo donde destacan Lionel Messi y el riogalleguense Tomás “Toto” Avilés.

Sin embargo, el ex goleador de River y el Real Madrid no volverá al fútbol profesional, sino que se convertirá en el Entrenador de Desarrollo de Jugadores del Inter Miami II de la Major League Soccer Next Pro, tercera división del futbol estadounidense.

En septiembre de 2020, el delantero franco-argentino se unió al joven equipo del Estado de Florida que estaba en su segundo año en la Major League Soccer. En Miami, el ex futbolista del Real Madrid de España se convirtió en la primera estrella que recaló en el equipo propiedad del mediocampista inglés David Beckham y dejó un recuerdo imborrable con 29 goles en 70 partidos hasta octubre de 2022 cuando decidió retirarse del fútbol.

Dos años después, el oriundo de la ciudad francesa de Brest volverá a estar en las filas del Inter Miami pero, esta vez, fuera del campo de juego ya que será el Player Development Coach (Entrenador de Desarrollo de Jugadores).

El exdelantero de 36 años acompañara a su hermano Federico, el entrenador del equipo filial, a Cristian Ledesma, ex jugador de River, que es el asistente del director técnico y a Guillermo Hoyos, ex futbolista de Boca, que ocupa el rol de director de desarrollo y metodología.

La función principal que cumplirá Higuaín será la de guiar y facilitar la adaptación de los jugadores que surgen de las inferiores y en la primera división de la segunda categoría.