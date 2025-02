Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El entrenador comodorense Javier Guerreiro ha vuelto a Río Gallegos para asumir su segundo ciclo al frente del Atlético Boxing Club. En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, Guerreiro expresó desde la sede “Albiverde”, su satisfacción por este retorno: “Llegué ayer, contento de iniciar este nuevo ciclo. Ya me había tocado estar como técnico en un Federal y cuando me llegó la propuesta de Leo Mata, no lo dudé“.

A pesar de contar con otras ofertas, tanto de clubes de la Patagonia como del exterior, Guerreiro optó por regresar al Boxing Club debido a su conocimiento de la institución y su trayectoria en el fútbol patagónico. “Si bien tenía otras ofertas, me incliné por volver a Gallegos, que es un lugar que conozco, un club grande de la Patagonia, y con ganas de trabajar y hacer un buen papel de cara a lo que viene“, afirmó.

La bienvenida de Mata

El presidente del Boxing Club, Leonardo Mata, también compartió en diálogo con La Opinión Austral sus impresiones sobre la llegada de Guerreiro: “Para nosotros es darle la bienvenida a una persona que siempre tuvo las puertas abiertas en este club, porque hizo un gran trabajo acá y es una gran persona, que es lo más importante. Un trabajador, y en el fútbol este club es de trabajadores“.

Guerreiro destacó la estabilidad dirigencial del club, mencionando que, tras cuatro años sin visitar la institución, encontró a los mismos dirigentes, lo que le brindó confianza y comodidad. “Ayer estuvimos reunidos con los dirigentes, hace 4 años no venía y que estén los mismos es imperante para uno, gente que uno conoce y te hacen sentir cómodo en el día a día“, comentó.

En cuanto a la planificación deportiva, el entrenador anunció que la pretemporada comenzará el 17 de febrero. Durante estos días previos, se enfocará en interiorizarse en el trabajo de las divisiones inferiores y en conformar su cuerpo técnico. “Ahora, interiorizándome en las inferiores, con el trabajo de los profes hasta el 17 que empezamos la pretemporada“, señaló.

Respecto al plantel, Guerreiro indicó que ya ha mantenido conversaciones con referentes como Mauro Fuentealba, Ariel Vega y otros jugadores con trayectoria en el club. “Al grueso del grupo los veo el día 17, si bien uno va hablando con los referentes, Fuentealba, Burgos, Vega, la gente que está hace años en el club, uno se apoya en ellos“, mencionó.

Armado del plantel

El objetivo principal es armar un equipo competitivo y ganador, consciente de las altas expectativas que existen en el Boxing Club. “Sabemos que en este club con ganar no alcanza, hay que ganar y hacerlo de buena manera. Ahora tratando de cerrar 4 o 5 refuerzos que vengan de afuera, más los referentes y las categorías que tenemos que son muy interesantes“, detalló.

Por su parte, el presidente Mata enfatizó la importancia de mantener a los referentes que desean continuar, potenciar a los jóvenes talentos de las inferiores y sumar refuerzos en posiciones clave. “Ya hemos hablado con Javier de quedarnos con referentes que quieren estar en el club, potenciar chicos de las inferiores y traer 4 o 5 refuerzos de la columna vertebral“, explicó.

Guerreiro también mostró entusiasmo por el talento emergente en las divisiones inferiores del club. “Hoy pude ver las inferiores y hay chicos de mucho nivel que van a tener mucho rodaje en la primera división. El coordinador “Kike” Martínez está haciendo un gran trabajo”, afirmó.

Con este panorama, el Atlético Boxing Club se prepara para una nueva etapa bajo la conducción de Javier Guerreiro, quien buscará llevar al equipo a lo más alto del fútbol tanto local como regional.